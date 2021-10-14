ريكاردو لن يدع خيبة أمل سباق تركيا تحطّم زخم مكلارين

وصل ريكاردو إلى تركيا على إثر حلوله ضمن الخمسة الأوائل في إيطاليا وروسيا.

لكن تبيّن أنّ عطلة نهاية أسبوع تركيا أكثر صعوبة في ظلّ معاناته وفريقه مكلارين للتمتّع بوتيرة جيّدة، وهو ما تسبّب في خروجه من القسم الأوّل في التصفيات.

واختار الفريق منح ريكاردو وحدة طاقة جديدة، ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الأخير، لكنّه عانى لتحقيق أيّ تقدّم ما دفعه لإجراء توقّف مبكّرٍ للانتقال إلى إطارات "انترميديت" أخرى.

اقرأ أيضاً: التحديثات التي تساعد مكلارين في صراع الفوز في الفورمولا واحد

وتواجد ريكاردو في المركز الـ 11 في أفضل مراحل السباق، لكنّه تراجع إلى المركز الـ 13 مع بقاء لفّتين على النهاية بعد أن تجاوزه سائقا ألفا روميو عندما اهترأت إطاراته وتراجعت وتيرته.

وفي حين أنّ ريكاردو شعر بالثقة حيال وجود دروسٍ لمكلارين للتعلّم من معاناتها في تركيا، فإنّه قال بأنّه لن يدع خيبة الأمل تلك تُعكّر تحسّن أدائه مؤخّرًا.

وقال في هذا الصدد: "لا أريد تفنيد عطلة نهاية هذا الأسبوع، لكن لنقل أنّه بالنظر إلى المنحى الكامل، فأريد تفنيدها وتجاوزها".

وأضاف: "لا أريدها أن تتسبّب في انهيار معنوياتنا. هذه من بين عطل نهاية الأسبوع غير الجيّدة تلك".

وأكمل: "أعلم أنّنا سنتناقشها في الاجتماع هنا وخلال رحلة العودة إلى الديار، لذا آمل أن نحصل على بعض المعلومات ونتعلّم شيئًا ما".

وأردف: "لكنّني لا أريد أن تُؤثّر عطلة نهاية هذا الأسبوع على زخمنا. طالما أنّه بوسعنا التعلّم منها فيُمكننا المضيّ إلى الأمام".

ومثّلت المنعطفات الأطول نقطة ضعف سيارة مكلارين بشكلٍ مشابهٍ لما حدث في زاندفورت الشهر الماضي.

وبالتطلّع إلى جائزة الولايات المتّحدة الكبرى الأسبوع المقبل في أوستن، بدا ريكاردو أكثر تفاؤلًا حيال فرص الفريق هناك.

وقال الأسترالي: "أعتقد بأنّ هناك بعض المنعطفات التي سنكون جيّدين فيها بالتأكيد".

وأضاف: "سنكون جيّدين في المقطع الأوّل، على المنعطفات عالية السرعة، أعتقد بأنّنا سنكون جيّدين. كما يجب أن نكون جيّدين في كلّ المنعطفات الضيّقة. نحن جيّدون في الكبح عادة".

وأردف: "سيضرّنا بعض المقطع الأخير، لكنّني أعتقد بأنّنا سنكون في موقعٍ تنافسي".

وأكمل: "آمل أن تكون الأجواء حارة للغاية هناك، يعرق الجميع وسنستمتع بذلك".