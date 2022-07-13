ريكاردو "لن يترك" مكلارين أو الفورمولا واحد في 2023

منذ وصوله إلى مكلارين العام الماضي، واجه ريكاردو صعوبات في التأقلم مع السيارة ومجاراة زميله لاندو نوريس.

وفيما عدا فوزه في جائزة إيطاليا الكبرى 2021، فإن الأسترالي كان بعيداً للغاية عن مستوى نوريس سواء في التصفيات أو السباقات.

كل هذا أدى إلى تصاعد وتيرة التكهنات حيال مستقبل صاحب الـ 33 عاماً.

لكن اليوم الأربعاء، نشر ريكاردو على قنوات التواصل الاجتماعي مفنّداً تلك التكهنات بعدم إكمال عقده مع مكلارين والذي ينتهي بنهاية موسم 2023.

حيث قال في منشور له على منصتي "انستاغرام" و"تويتر": "هناك الكثير من الشائعات حول مستقبلي في الفورمولا واحد، لكنني أريدكم أن تسمعوا كلامي. أنا ملتزم مع مكلارين حتى نهاية الموسم المقبل ولن أترك الرياضة".

وأكمل: "أنا أعمل بكل طاقتي مع الفريق على المزيد من التحسينات للوصول بالسيارة إلى المكانة التي تستحقها في المقدمة. ما زلت أريدُ هذا أكثر من أي وقت مضى".

دانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وتأتي تعليقات ريكاردو بعد يوم من إعلان مكلارين عن ضم أليكس بالو بطل إندي كار قادماً من شيب غاناسي ريسينغ.

كما أن مكلارين بعد التوقيع مع بالو - الذي يمتلك رخصة قيادة خاصة ’سوبر لايسنس’ بوصفه بطل إندي كار - لم تحدد البطولة التي سيشارك فيها الإسباني. خاصة وأن مكلارين تمتلك ثلاثة فرق في 2023 ضمن: الفورمولا واحد، إندي كار وإكستريم إي.

كما أن مكلارين أجرت في وقت سابق من هذا الأسبوع اختبارات مع نجم إندي كار آخر: كولتون هيرتا الأمريكي صاحب الـ 22 عاماً وذلك على متن سيارة مكلارين 2021 كما أنه يستعد للمشاركة في 2022 ضمن إحدى حصص التجارب الحرة الأولى.

علاوة على أنها تضم في صفوفها المنافس على اللقب باتو أوارد.

تواجدُ كل هؤلاء السائقون الشباب مع مكلارين يوحي بأن الفريق يعمل على صقل مهاراتهم استعداداً لاختيار أحدهم للترقي إلى الفورمولا واحد.

كما أن مكلارين وقعت الشهر الماضي مع أليكسندر روسي بطل نسخة 2016 من سباق إندي 500 قادماً من أندريتي أوتوسبورت وذلك لتقوية تشكيلتها المكونة من ثلاث سيارات في موسم 2023، إضافة لاحتفاظها بخدمات فيليكس روزنكفيست ضمن تشكيلتها في إندي كار أو ترقيته إلى الفورمولا إي.