ريكاردو: لن أكون في الفورمولا واحد في 2023

في حين أنّ اسمه لم يُطرح بكثافة بالنسبة لأيٍ من المقعدين اللذين تمّ تأكيدهما اليوم السبت بتوجّه بيير غاسلي إلى ألبين وضمّ نيك دي فريز إلى ألفا تاوري، اعترف ريكاردو بأنّه لن يُشارك في البطولة في الموسم المقبل.

ولا يزال هناك مقعدان متاحان في ويليامز وهاس تباعًا، ومن المتوقّع أن يشغل لوغان سارجنت مقعد ويليامز، على افتراض أنّه سيتمكّن من ضمان رخصة السياقة الخاصة بالوصول إلى جولة أبو ظبي الختاميّة للفورمولا 2، في حين يُعدّ نيكو هلكنبرغ وأنطونيو جيوفينازي أبرز مرشّحين لمقعد هاس.

ويُتفهّم أنّ ريكاردو لن يحصل على دور السائق الاحتياطي لمرسيدس، بالرغم من إجراء الطرفين لبعض المحادثات.

وقال الأسترالي اليوم السبت في سوزوكا: "'كنت على علمٍ بأنباء غاسلي. علمت بالمحادثات منذ فترة، وعلمت أنّهم مهتمّون بيير. لنقل أنّني كنت متجهّزًا لذلك، ليست مفاجأة".

وأردف: "كنّا نحاول شقّ طريقنا وتحديد الخطوة التالية. لكن أعتقد بأنّ الحقيقة الآن أنّني لن أتسابق في البطولة العام المقبل".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا سنعمل على ضمان العودة في 2024. أعتقد بأنّه ستكون لدينا فرصٌ أفضل حينها".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسعه استغلال العام المقبل لتجربة سلسلة مختلفة مثل الناسكار، شدّد ريكاردو على أنّه يرغب بالحفاظ على تركيزه على الفورمولا واحد، حتّى لو كان لا يتسابق.