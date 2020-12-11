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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

ريكاردو: لم يكن على منافسي ريسينغ بوينت السماح لبيريز بالفوز في الصخير

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ريكاردو: لم يكن على منافسي ريسينغ بوينت السماح لبيريز بالفوز في الصخير
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قال دانيال ريكاردو أنّه لم يكن على منافسي ريسينغ بوينت السماح لسيرجيو بيريز بالحصول على حريّة الفوز بجائزة الصخير الكبرى، وذلك بعد أن كان في المركز الأخير خلال اللفّة الأولى.

حقّق بيريز تقدّمًا مدهشًا على حلبة البحرين الدوليّة نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان في آخر الترتيب مع نهاية اللفّة الأولى على إثر الحادثة التي جمعته بشارل لوكلير. لكنّه شقّ طريقه ليُحقّق انتصاره الأوّل في الفورمولا واحد.

لكنّ ريكاردو، الذي حلّ خامسًا بينما حلّ زميله إستيبان أوكون ثانيًا، يعتقد بأنّه لم يكن هناك مبرّرٌ لطريقة تقدّم بيريز بتلك الطريقة.

وقال الأسترالي لقناة "سكاي": "كان سباقًا صعبًا وأنا خامسٌ، وكانت تلك لتكون نتيجة جيّدة في الوضع الطبيعيّ، كما أنّ إستيبان حلّ ثانيًا وتهانيّ له".

وأضاف: "لكن لو نظرتم إلى منافسينا فإنّ ريسينغ بوينت كانت في المركزين الأوّل والثالث، وسمعت أنّ بيريز كان في خطّ الحظائر في اللفّة الأولى، لذا تهانيّ له، لكن بالنسبة لنا جميعًا فعندما تكون سيارة في خطّ الحظائر في اللفّة الأولى فلا يُمكنك السماح لها بالفوز بالسباق. شعرت كما لو أنّنا خسرنا جميعًا".

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وكان ريكاردو عالقًا في قطار من السيارات التي تتنافس على المركز الأخير على منصّة التتويج في أغلب فترات سباقت البحرين، لكنّه قال أنّ فرصه تضرّرت في النهاية نتيجة توقّف دانييل كفيات قبله خلال فترة التوقّفات الأولى.

وقال حيال ذلك: "لأكون صادقًا فقد كان سباق فوضويًا من جانبنا. استُدعيت إلى خطّ الحظائر، لكنّني كنت قد تجاوزت المدخل حينها ولم يكن بوسعي الدخول في تلك اللفّة، لذا تمكّن كفيات من تجاوزنا عبر التوقّف قبلنا".

وأضاف: "منحنا له فرصة مجانيّة وأمضينا الفترة الثانية بأكملها خلفه، وأهدرنا السباق".

وأكمل: "كان ذلك أكثر مركزٍ خامس مخيّبٍ للآمال بالنسبة لي منذ فترة، لكن على الجانب الآخر عليّ تهنئة إستيبان وجانبه من المرآب لتقديمهم سباقًا جيّدًا".

وتتواجد ريسينغ بوينت حاليًا في المركز الثالث برصيد 194 نقطة، متقدّمة بـ 10 نقاطٍ فقط على مكلارين، بينما تحتلّ رينو المركز الخامس برصيد 172 نقطة.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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