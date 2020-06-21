فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
73 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
94 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
143 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: لم يكن بوسعي تأخير قرار الانضمام إلى مكلارين

المشاركات
التعليقات
ريكاردو: لم يكن بوسعي تأخير قرار الانضمام إلى مكلارين
21-06-2020

قال دانيال ريكاردو سائق رينو أنّه لم يكن بوسعه الانتظار أكثر قبل اتّخاذ قراره بشأن مقعد مكلارين لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، مُشيرًا إلى أنّه كان ليُجازف بخسارة تلك الفرصة.

وقّع ريكاردو لصالح مكلارين الشهر الماضي على إثر انفصال سيباستيان فيتيل وفيراري نهاية العام الحالي والانتقال الناتج عن ذلك لكارلوس ساينز الإبن للحصان الجامح لتعويضه وهو ما ترك مقعدًا شاغرًا في صفوف مكلارين.

وشكّك بعض المراقبين في سبب عدم انتظار الأسترالي لرؤية ما سيكون عليه أداء الفرق في السباقات الأولى من موسم 2020 قبل الالتزام تجاه الخطوة.

لكنّ ريكاردو قال أنّه حتّى عند انطلاق الموسم أخيرًا فإنّه لن يحصل على أجوبة واضحة بشكلٍ فوري، ما يعني عدم وجود مغزى من تأخير قراره.

وقال الأسترالي للبرنامج الإذاعي للموقع الرسمي للفورمولا واحد: "أعتقد بأنّ إعلان فيتيل أو أنباء فيراري أطلقت شرارة سريعة. ومن ثمّ تحرّكت الأمور سريعًا بخصوص كارلوس".

وأضاف: "بالرغم من أنّه بدا بأنّ هناك المزيد من الوقت المتبقّي، فلا أعتقد في الحقيقة بأنّ هناك وقتًا للإقدام على تلك الخطوة. سأقول لكم ما كان يدور في ذهني: إن بدأنا التسابق في يوليو وهو ما لم يكن مؤكّدًا بنسبة 100 بالمئة حينها، فلن تكتشف الأداء في السباق الأوّل أو الثاني".

وأردف: "سيتعيّن عليك الانتظار حتّى أغسطس أو حتّى سبتمبر كي تعرف موقع الجميع، وحينها أشعر بأنّ الوقت يكون قد فات".

واعترف ريكاردو بأنّ القرار لم يكن بتلك السهولة، وأنّ ذلك القرار جاء بناءً على توليفة من تأدية 2019 والإمكانيّات المجهولة لسيارة مكلارين المزوّدة بوحدة طاقة مرسيدس في العام المقبل.

وقال بخصوص ذلك: "من الواضح أنّك تحصل على عرض من قبل أيّ فريقٍ كان ويعرض عليك تصوّراته وكلّ شيء، ولا يكون لديك في وضعٍ مشابهٍ لهذا الآن أيّة أدلّة ما عدا العام الماضي، وأيًا كان عرض أو خطاب الفريق الذي سيثير حماسك هو الذي ستختاره في النهاية. تتّبع أحاسيسك في بعض الأحيان. من يعلم؟".

وأردف: "إذا عدنا لنتائج العام الماضي، التي تُعتبر أفضل معيارٍ بالنسبة لنا الآن، فقد كانوا الفريق الذي أثار الإعجاب".

وأكمل: "فازت مرسيدس بالبطولة مجدّدًا، لكن كان من الواضح أنّ مكلارين كانت الفريق الذي حقّق أفضل خطوة بين الجميع. كان ذلك مشجّعًا للغاية وذلك كلّ ما يُمكنك بناء قرارك عليه".

ثمّ تابع: "وبالنظر إلى المستقبل فهناك تغييرٌ لمزوّد وحدات الطاقة وكلّ تلك الأمور. حتّى مجرّد الحديث حول ذلك الآن صعب بالتأكيد، كون القرار لم يكن سهلًا مطلقًا، وازدادت المسألة صعوبة بالنظر إلى عدم امتلاكنا لأيّ فكرة حول 2020".

وعندما سُئل عن العامل الرئيسي وراء قراره، أجاب: "سأكون صادقًا: لم يكن هناك عاملٌ محدّد".

وأضاف: "كان الوضع مختلفًا عن ريد بُل في 2018 بكلّ تأكيد. شعرت بأنّ فترتي في ريد بُل انتهت، تواجدت هناك لفترة طويلة، وحاولنا كثيرًا وفزنا بالسباقات، لكنّنا لم نفز بالبطولات".

وأردف: "لذا قلت حينها: حسنًا، حان وقت التغيير. لكن بالنسبة لهذا الانتقال الآن فلن أقول بأنّه كان قاطعًا وواضحًا بالقول أنّنا لم نبلغ ما طمحنا لأجله في العام الماضي، لكنّني في ذات الوقت لم أكن أتوقّع تحقيق الانتصارات كذلك. لنقل بأنّ هذا القرار لم يكن سهلًا بأيّ شكلٍ من الأشكال، الوقت وحده كفيلٌ بالكشف عن النتائج".

المقال التالي
تحليل: لماذا انضمّت مكلارين إلى ويليامز في البحث عن ملّاك جدد؟

المقال السابق

تحليل: لماذا انضمّت مكلارين إلى ويليامز في البحث عن ملّاك جدد؟

المقال التالي

هاميلتون يطلق لجنة بحثية جديدة لتحسين التنوّع العرقي في عالم السباقات

هاميلتون يطلق لجنة بحثية جديدة لتحسين التنوّع العرقي في عالم السباقات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو: لم يكن بوسعي تأخير قرار الانضمام إلى مكلارين

2
فورمولا 1

هاميلتون يطلق لجنة بحثية جديدة لتحسين التنوّع العرقي في عالم السباقات

43د
3
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن استعمال وحدة استعادة الطاقة الحرارية للمرة الأولى في سيارة تجارية

4
فورمولا 1

تحليل: تاريخ فيراري الطويل مع تقهقر علاقاتها مع سائقيها

5
فورمولا 1

أفكارٌ محظورة: كيف استبعدت الفورمولا واحد الأجنحة المرنة

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون 02:34
فورمولا 1

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد 03:00
فورمولا 1

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاميلتون يطلق لجنة بحثية جديدة لتحسين التنوّع العرقي في عالم السباقات
فورمولا 1

هاميلتون يطلق لجنة بحثية جديدة لتحسين التنوّع العرقي في عالم السباقات

ريكاردو: لم يكن بوسعي تأخير قرار الانضمام إلى مكلارين
فورمولا 1

ريكاردو: لم يكن بوسعي تأخير قرار الانضمام إلى مكلارين

تحليل: لماذا انضمّت مكلارين إلى ويليامز في البحث عن ملّاك جدد؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا انضمّت مكلارين إلى ويليامز في البحث عن ملّاك جدد؟

ريكاردو: غرور كلّ سائق سيلعب دورًا في النمسا
فورمولا 1

ريكاردو: غرور كلّ سائق سيلعب دورًا في النمسا

"فيا" توضّح تفاصيل تغييرات قوانين الفورمولا واحد الجديدة قبل انطلاق الموسم
فورمولا 1

"فيا" توضّح تفاصيل تغييرات قوانين الفورمولا واحد الجديدة قبل انطلاق الموسم

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.