ريكاردو: لم يكن بوسعي تأخير قرار الانضمام إلى مكلارين

وقّع ريكاردو لصالح مكلارين الشهر الماضي على إثر انفصال سيباستيان فيتيل وفيراري نهاية العام الحالي والانتقال الناتج عن ذلك لكارلوس ساينز الإبن للحصان الجامح لتعويضه وهو ما ترك مقعدًا شاغرًا في صفوف مكلارين.

وشكّك بعض المراقبين في سبب عدم انتظار الأسترالي لرؤية ما سيكون عليه أداء الفرق في السباقات الأولى من موسم 2020 قبل الالتزام تجاه الخطوة.

لكنّ ريكاردو قال أنّه حتّى عند انطلاق الموسم أخيرًا فإنّه لن يحصل على أجوبة واضحة بشكلٍ فوري، ما يعني عدم وجود مغزى من تأخير قراره.

وقال الأسترالي للبرنامج الإذاعي للموقع الرسمي للفورمولا واحد: "أعتقد بأنّ إعلان فيتيل أو أنباء فيراري أطلقت شرارة سريعة. ومن ثمّ تحرّكت الأمور سريعًا بخصوص كارلوس".

وأضاف: "بالرغم من أنّه بدا بأنّ هناك المزيد من الوقت المتبقّي، فلا أعتقد في الحقيقة بأنّ هناك وقتًا للإقدام على تلك الخطوة. سأقول لكم ما كان يدور في ذهني: إن بدأنا التسابق في يوليو وهو ما لم يكن مؤكّدًا بنسبة 100 بالمئة حينها، فلن تكتشف الأداء في السباق الأوّل أو الثاني".

وأردف: "سيتعيّن عليك الانتظار حتّى أغسطس أو حتّى سبتمبر كي تعرف موقع الجميع، وحينها أشعر بأنّ الوقت يكون قد فات".

واعترف ريكاردو بأنّ القرار لم يكن بتلك السهولة، وأنّ ذلك القرار جاء بناءً على توليفة من تأدية 2019 والإمكانيّات المجهولة لسيارة مكلارين المزوّدة بوحدة طاقة مرسيدس في العام المقبل.

وقال بخصوص ذلك: "من الواضح أنّك تحصل على عرض من قبل أيّ فريقٍ كان ويعرض عليك تصوّراته وكلّ شيء، ولا يكون لديك في وضعٍ مشابهٍ لهذا الآن أيّة أدلّة ما عدا العام الماضي، وأيًا كان عرض أو خطاب الفريق الذي سيثير حماسك هو الذي ستختاره في النهاية. تتّبع أحاسيسك في بعض الأحيان. من يعلم؟".

وأردف: "إذا عدنا لنتائج العام الماضي، التي تُعتبر أفضل معيارٍ بالنسبة لنا الآن، فقد كانوا الفريق الذي أثار الإعجاب".

وأكمل: "فازت مرسيدس بالبطولة مجدّدًا، لكن كان من الواضح أنّ مكلارين كانت الفريق الذي حقّق أفضل خطوة بين الجميع. كان ذلك مشجّعًا للغاية وذلك كلّ ما يُمكنك بناء قرارك عليه".

ثمّ تابع: "وبالنظر إلى المستقبل فهناك تغييرٌ لمزوّد وحدات الطاقة وكلّ تلك الأمور. حتّى مجرّد الحديث حول ذلك الآن صعب بالتأكيد، كون القرار لم يكن سهلًا مطلقًا، وازدادت المسألة صعوبة بالنظر إلى عدم امتلاكنا لأيّ فكرة حول 2020".

وعندما سُئل عن العامل الرئيسي وراء قراره، أجاب: "سأكون صادقًا: لم يكن هناك عاملٌ محدّد".

وأضاف: "كان الوضع مختلفًا عن ريد بُل في 2018 بكلّ تأكيد. شعرت بأنّ فترتي في ريد بُل انتهت، تواجدت هناك لفترة طويلة، وحاولنا كثيرًا وفزنا بالسباقات، لكنّنا لم نفز بالبطولات".

وأردف: "لذا قلت حينها: حسنًا، حان وقت التغيير. لكن بالنسبة لهذا الانتقال الآن فلن أقول بأنّه كان قاطعًا وواضحًا بالقول أنّنا لم نبلغ ما طمحنا لأجله في العام الماضي، لكنّني في ذات الوقت لم أكن أتوقّع تحقيق الانتصارات كذلك. لنقل بأنّ هذا القرار لم يكن سهلًا بأيّ شكلٍ من الأشكال، الوقت وحده كفيلٌ بالكشف عن النتائج".