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ريكاردو "لم يستهن" بصعوبة خطوة الانتقال إلى مكلارين

قال دانيال ريكاردو سائق مكلارين في الفورمولا واحد أنّه لم يستهن بالوقت الذي سيستغرقه من أجل التأقلم مع سيارته الجديدة، واعدًا بأن يظل متحلّيًا بالصبر حتى يستعيد وتيرته.

ريكاردو "لم يستهن" بصعوبة خطوة الانتقال إلى مكلارين

عانى ريكاردو - الذي انتقل إلى صفوف مكلارين خلال العطلة الشتوية قادمًا من رينو - حتى الآن من أجل مُجاراة وتيرة زميله لاندو نوريس بعد مرور أوّل جولتين من موسم 2021.

كما طُلب من الأسترالي في سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي أن يُفسج المجال لنوريس ضمن منافستهما على المركز الخامس، حيث نجح البريطاني الشاب في التقدّم وانتزاع منصّة التتويج بينما ظل ريكاردو في المركز السادس.

وضمن معرض حديثه عقب سباقه الثاني بألوان مكلارين، أوضح ريكاردو أنه لم يستهن بالوقت الذي قد يستغرقه من أجل التأقلم داخل فريق ووكينغ، وذلك بعد أن واجه ذات المشكلة عندما انتقل في البداية إلى صفوف رينو قادمًا من ريد بُل.

فقال: "لا أعتقد بأنني استهنت بصعوبة تلك الخطوة. فقد كنت واعيًا جدًا لهذا واختبرته عندما انتقلت من ريد بُل إلى رينو".

وأضاف: "أعتقد بأن ذلك الأمر للأسف سيستغرق بعض الوقت. لكن الموسم طويل كما تعلمون. بالطبّع أرغب بأن أكون أسرع، ولكن إذا ما نظرت إلى الوراء ربما بعد السباق السابع بالمقارنة مع الآن، فسيكون الوضع مختلفًا".

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في المقابل، يواجه كارلوس ساينز الذي حل ريكاردو مكانه ضمن صفوف مكلارين معاناة مشابهة في فيراري، حيث يرى بأنّ تقدمه يعتمد على "المزيد من الخبرة واللفات"، وهو ما لم يساعده تقليص أيام التجارب الشتوية من 6 إلى 3.

فيما أوضح أندرياس سيدل مدير فريق ريكاردو بأنّ بداية الأسترالي الهادئة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى الافتقار للتجارب الكافية، لكنّه دعم سائقه لإيجاد الحدود القُصوى للسيارة خلال السباقات المُقبلة.

فقال: "نعلم أنه لن يكون انتقالًا مباشرًا من سيارة إلى أخرى عندما يكون لديك يوم ونصف فقط من التجارب".

وأكمل: "هذه سيارات معقدة، ومن ثم أن تجد العُشرين، الثلاثة أو الأربعة من الثانية الأخيرة عندما لا تكون مرتاحًا حقًا من أجل دفع تلك السيارات إلى الحدود القُصوى، فذلك ليس أمرًا مباشرًا لإيجاده واستخراجه من هذه السيارات. هذا يتطلب وقتًا. لكنه ليس مفاجئًا. هذا جزء من عملية التكامل مع السائق الجديد".

وتابع: "أعتقد أنه مع الخبرة التي يمتلكها دانيال، والتي لدينا كفريق، فإنّها مسألة وقت، ربما ثلاث جولات أخرى، ومن ثمّ أثق بأنّ دانيال سيكون مرتاحًا بشكل كامل في سيارتنا كذلك".

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