ريكاردو لم يتوقع مطلقًا أن تعاني فيراري بهذا القدر

خاضت فيراري بداية بائسة لهذا الموسم، حيث تعثّر الفريق متراجعًا إلى المركز الخامس في ترتيب الصانعين، بفارق نقطتين فقط أمام رينو.

وقد سجّلت جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي نقطة تراجع جديدة للقلعة الحمراء في 2020، حيث أمضى الفريق خمس لفات فقط داخل مراكز النقاط خلال السباق، قبل أن يعجز سائقاه شارل لوكلير وسيباسيتان فيتيل عن تسجيل أيّة نقاط.

ومن المتوقّع أن تعاني فيراري من جديد على حلبة مونزا عالية السرعة، في ظل تراجع الفريق على صعيد السرعة القُصوى على المقاطع المستقيمة.

ولم يُخفِ الفريق صعوبة مهمة قلب حظوظه الحالية، حيث يتوقع لوكلير أن يستغرق مشروع إعادة البناء "سنوات" لإكماله.

وقد تكرر ربط اسم ريكاردو بالنتقال محتمل إلى فيراري خلال الأعوام الأخيرة، لكنّ الأسترالي سينضم إلى صفوف مكلارين لموسم 2021 مكان كارلوس ساينز الذي وقّعت معه فيراري ليحل مكان فيتيل العام المُقبل.

وقد دافع ساينز عن قرار مغادرته مكلارين للانتقال إلى فيراري على الرُغم من معاناة الفريق الحالية، قائلًا بأنّ "واثق 100 بالمئة" بأنّ ذلك كان القرار الصائب.

وعند سؤاله إذا ما شعر بأنّه "تفادى رصاصة" عبر عدم الانضمام إلى فيراري بالنظر إلى معاناتها الحالية، قال ريكاردو أنّه وبينما لم يفكّر بعمق في ذلك الأمر، لكنّه متفاجئ بالطبع بمدى تراجع الحصان الإيطالي.

فقال: "من الصعب في الحقيقة معرفة إلى متى ستتواصل تلك السلسة من النتائج مع فيراري. أجد صعوبة في رؤيتها تستمر لفترة طويلة للغاية، لكن في ذات الوقت، لم أتوقّع مطلقًا تسجيلهم لمثل هذه النتائج أو معاناتهم مثلي بذات القدر، على الأقل في سبا".

وأضاف: "لم أفكر في المستقبل البعيد كثيرًا، في ماذا، لماذا وكيف كان الوضع ليبدو لو انضممت لفيراري. لا يُمكنني الإجابة على ذلك السؤال. لكنني واثق بأنّهم سيتعلمون من هذا الموسم وسيعودون في وضع أفضل في العام المُقبل".

وتتأخّر رينو حاليًا بفارق تسع نقاط فقط عن مكلارين صاحبة المركز الثالث في ترتيب الصانعين، في ظل تقدمها الواضح والمستمر. لكن ريكاردو قال بأنّه ليس نادمًا على مساعدة فريقه في التقدم إلى الأمام قبل مغادرة صفوفه نهاية العام الجاري.

"ليس هنالك ندم على الإطلاق. أنا متحمس بكل تأكيد للإبقاء على سير هذا القطار ومحاولة حصد منصّة التتويج هذا العام" قال ريكاردو.

واختتم: "سأبذل كل ما لديّ لبلوغ ذلك، والعام المُقبل سيكون قصة أخرى".