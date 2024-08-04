ريكاردو لم يتوقّع أن تحقق مكلارين هذا القدر من التقدم

قاد دانيال ريكاردو لصالح مكلارين لموسمين قبل أن يغادر الفريق البريطاني نهاية موسم 2022.

مباشرة بعد مغادرة الأسترالي صفوف مكلارين، بدأ الفريق منحنى تقدم تصاعدي لينافس الآن على الفوز بشكل منتظم ويتواجد ضمن معركة اللقب.

وعند سؤاله عن الوضع التنافسي الحالي لمكلارين، اعترف ريكاردو بأنه لم يتوقع أن يحقق فريقه السابق هذا القدر الكبير من التقدم.

حيث قال: "عندما كنت أسابق مع مكلارين، أحيانًا ما تعيّن عليّ تجاوز الصعوبات التي كانت تواجهنا من أجل الدخول في المنافسة".

وأضاف: "هل توقعت أن يحرزوا مثل هذا التقدم؟ لن أقول بأنني توقعت ذلك، لأنني لم أعتقد بأنهم سيصلون إلى هذا المستوى".

وتابع: "أعتقد بأن الأمر كان مفاجئًا للجميع أنهم تحسنوا بهذا القدر في أقل من عامين، وربما باتوا يملكون كذلك أسرع سيارة في الوقت الحالي".

وأردف: "لكنني لست نادمًا على تركي لهم وأفكّر بوضعي إذا ما تواجدت على هذه السيارة الآن. لأن هكذا هو وضع الرياضة وفي بعض الأحيان تحصل هذه الأمور. وعليك أن تتقبل حقيقة أن أي فريق في الفورمولا 1 بمقدوره تحقيق خطوات كبيرة في وقت قصير".