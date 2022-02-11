ريكاردو: لم أعلم نقاط قوّتي قبل معاناتي في 2021

مرّ ريكاردو بموسمٍ أوّلٍ متقلّبٍ مع مكلارين العام الماضي شهد معاناته لمجاراة زميله لاندو نوريس في البداية، ومواجهته لنصفٍ أوّلٍ صعبٍ من الموسم.

لكنّ ريكاردو حقّق فوزًا خالدًا في مونزا عندما أحرز فوز مكلارين الأوّل منذ 2012 متقدّمًا على نوريس ضمن ثنائيّة مكلارين هناك.

ولم يبدُ أنّ أسلوب قيادة الأسترالي يتناسب مع سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"، وهو ما يجعل من تغييرات القوانين لهذا العام فرصة ليُحقّق قفزة في الأداء.

وشعر ريكاردو أنّ هناك الكثير من الدروس التي بوسعه تعلّمها من اللحظات الصعبة العام الماضي، كاشفًا أنّها ساعدته على معرفة نقاط قوّته كسائق فورمولا واحد.

وقال الأسترالي ضمن حدث إطلاق سيارة "ام.سي.ال36" اليوم الجمعة: "هناك الكثير من الأشياء التي يُمكنني استغلالها في المستقبل، ذلك لأنّني اكتشفت بأنّني لم أكن أعلم نقاط قوّتي".

وأضاف: "علمت بأنّ بوسعي أن أكون سريعًا للغاية، لكنّني اعتقدت بأنّه ربّما لأنّني شجاعٌ أكثر في المنعطفات السريعة فلا أكترث! لا أعلم".

وأكمل: "لكن بالتطرّق إلى كلّ ذلك فقد أدركت بأنّ ذلك ما جعلني سريعًا في الأعوام الماضية. ذلك ما يمنحني الثقة في السيارة. وذلك ما يجعلني أفضل من الآخرين، وكانت هناك لحظات لم أتمكّن فيها من فعل ذلك في السيارة، وهكذا اكتشفت ذلك".

وتطرّق ريكاردو إلى عمليّة اكتشاف سبب معاناته في التأقلم مع سيارة مكلارين العام الماضي، وكيف ساعده ذلك على تحديد المزيد من خصائصه التسابقيّة.

وقال في هذا الصدد: "كنت أحاول دفع السيارة لفعل ذلك، دعيني أفعل ذلك وسأقدّم أداءً جيّدًا".

وأكمل: "لكن حقيقة الأمور هي أنّ الحلّ ليس بين عشيّة وضحاها، وأحتاج للعمل على نفسي وملاءمة أسلوب قيادتي".

وأضاف: "تعلّمت نقاط قوّتي. أعتقد بأنّ نقاط ضعفي أصبحت بارزة أكثر، لكن كان من الغريب اكتشاف سبب سرعتي".

وعلى إثر قدومه العام الماضي، كان ريكاردو قادرًا على التأثير على خصائص سيارة "ام.سي.ال36" الجديدة، وركّز على حلّ الجوانب التي عانى فيها العام الماضي".