ريكاردو لمس الحائط مرتين في تصفيات سباق ميامي القصير "الرائعة"
كشف دانيال ريكاردو سائق آربي أنه لمس الحائط مرتين خلال تصفيات السباق القصير لجائزة ميامي الكبرى من موسم 2024 للفورمولا واحد، حيث تأهل رابعاً.
الصورة من قبل: إريك جونيوس
تألق ريكاردو في تصفيات السباق القصير لجولة ميامي وبدا أنه يتحلى بالثقة على متن السيارة على حلبة شكلت صعوبات واضحة للسائقين.
ورغم ذلك تمكن الأسترالي من التأهل رابعاً على شبكة انطلاق السباق القصير.
وتقدم بذلك على سائقين آخرين يقودون سيارات أسرع أمثال كارلوس ساينز سائق فيراري، وثنائي مكلارين كذلك.
وكشف ريكاردو أنه استمتع بالتصفيات، رغم أنه لم يتوقع تحقيق ذلك المركز.
حيث قال في تصريح لموقع الفورمولا واحد الرسمي: "لقد كانت تصفيات رائعة. أنا مسرور بالتأهل على صف الانطلاق الثاني. ذلك رائع".
وأكمل: "ارتكبت خطأ خلال أول لفة في القسم الأول، بالتالي أصبحتُ تحت قليل من الضغط، لكنني واصلتُ البناء على ذلك".
وتابع: "تفاجأ ماكس بمركزه الأول بعد لفته، وأنا تفاجأت من المركز الرابع كذلك. كنت أتتوقع أكثر من إطارات سوفت، لكنها لم تمنحني أداء أعلى بكثير من ميديوم".
واسترسل: "كنا نتوقع أن يصبح الجميع أسرع، لكن هذا لم يحصل. لمستُ الحائط في كلتا اللفتين، وقلتُ للفريق بأنني سأحاول بالتأكيد استخلاص أفضل ما يمكن من السيارة".
وأضاف: "لا أعلم إن جعلتنا أسرع أم لا، لكن هذا كان قرارنا، وثقتي كانت جيدة على متن السيارة".
وما زال ريكاردو يلاحق أولى نقاطه هذا الموسم، وبالتالي فإن مركز انطلاقه في السباق القصير قد يمنحه فرصة تحقيق ذلك، لكن عليه الإنهاء بمركز أفضل من الثامن، وذلك بسبب كيفية توزيع النقاط في السباقات القصيرة.
فقال: "أتمنى تحقيق مركز أفضل من الثامن غداً، أودّ تسجيل بعض النقاط".
وأكمل: "سنرى كيف ستسير الأمور. واجهتُ وضعاً مماثلاً في المكسيك، الانطلاق من مراكز المقدمة أفضل بكثير من المركز 12 أو 13".
وأضاف: "التواجد قليلاً ضمن فوضى اللفة الأولى، ومن ثم الحفاظ على موقع جيد في المقدمة أشبه بنسمة هواء منعشة".
من جهته، فشل زميله يوكي تسونودا بالتأهل من القسم الثاني، ليكتفي بالمركز 15 حيث عانى لتجميع لفة سريعة.
حيث قال الياباني: "كانت الوتيرة جيدة في القسم الأول وكانت السيارة حاضرة".
واسترسل: "لم أتمكن من استخلاص كامل تأديتها ولم أجمع لفة متكاملة. أعتقد أن إكمال لفتين سريعتين كان ليناسبنا أكثر، أعتقد أن هذه هي المشكلة الأساسية".
خوذة دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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