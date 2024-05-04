جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

ريكاردو لمس الحائط مرتين في تصفيات سباق ميامي القصير "الرائعة"

كشف دانيال ريكاردو سائق آربي أنه لمس الحائط مرتين خلال تصفيات السباق القصير لجائزة ميامي الكبرى من موسم 2024 للفورمولا واحد، حيث تأهل رابعاً.

خلدون يونس
خلدون يونس
دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: إريك جونيوس

تألق ريكاردو في تصفيات  السباق القصير لجولة ميامي وبدا أنه يتحلى بالثقة على متن السيارة على حلبة شكلت صعوبات واضحة للسائقين.

ورغم ذلك تمكن الأسترالي من التأهل رابعاً على شبكة انطلاق السباق القصير.

وتقدم بذلك على سائقين آخرين يقودون سيارات أسرع أمثال كارلوس ساينز سائق فيراري، وثنائي مكلارين كذلك.

وكشف ريكاردو أنه استمتع بالتصفيات، رغم أنه لم يتوقع تحقيق ذلك المركز.

حيث قال في تصريح لموقع الفورمولا واحد الرسمي: "لقد كانت تصفيات رائعة. أنا مسرور بالتأهل على صف الانطلاق الثاني. ذلك رائع".

وأكمل: "ارتكبت خطأ خلال أول لفة في القسم الأول، بالتالي أصبحتُ تحت قليل من الضغط، لكنني واصلتُ البناء على ذلك".

وتابع: "تفاجأ ماكس بمركزه الأول بعد لفته، وأنا تفاجأت من المركز الرابع كذلك. كنت أتتوقع أكثر من إطارات سوفت، لكنها لم تمنحني أداء أعلى بكثير من ميديوم".

واسترسل: "كنا نتوقع أن يصبح الجميع أسرع، لكن هذا لم يحصل. لمستُ الحائط في كلتا اللفتين، وقلتُ للفريق بأنني سأحاول بالتأكيد استخلاص أفضل ما يمكن من السيارة".

وأضاف: "لا أعلم إن جعلتنا أسرع أم لا، لكن هذا كان قرارنا، وثقتي كانت جيدة على متن السيارة".

اقرأ أيضاً:

وما زال ريكاردو يلاحق أولى نقاطه هذا الموسم، وبالتالي فإن مركز انطلاقه في السباق القصير قد يمنحه فرصة تحقيق ذلك، لكن عليه الإنهاء بمركز أفضل من الثامن، وذلك بسبب كيفية توزيع النقاط في السباقات القصيرة.

فقال: "أتمنى تحقيق مركز أفضل من الثامن غداً، أودّ تسجيل بعض النقاط".

وأكمل: "سنرى كيف ستسير الأمور. واجهتُ وضعاً مماثلاً في المكسيك، الانطلاق من مراكز المقدمة أفضل بكثير من المركز 12 أو 13".

وأضاف: "التواجد قليلاً ضمن فوضى اللفة الأولى، ومن ثم الحفاظ على موقع جيد في المقدمة أشبه بنسمة هواء منعشة".

من جهته، فشل زميله يوكي تسونودا بالتأهل من القسم الثاني، ليكتفي بالمركز 15 حيث عانى لتجميع لفة سريعة.

حيث قال الياباني: "كانت الوتيرة جيدة في القسم الأول وكانت السيارة حاضرة".

واسترسل: "لم أتمكن من استخلاص كامل تأديتها ولم أجمع لفة متكاملة. أعتقد أن إكمال لفتين سريعتين كان ليناسبنا أكثر، أعتقد أن هذه هي المشكلة الأساسية".

خوذة دانيال ريكاردو، آر بي

خوذة دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق لوكلير: الانطلاق من الصف الأول في سباق ميامي القصير "سيحدّ من كلام الناس"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي
فيرستابن يحقق المركز الأول في سباق ميامي القصير أمام لوكلير وبيريز وريكاردو يتألق بالمركز الرابع

فيرستابن يحقق المركز الأول في سباق ميامي القصير أمام لوكلير وبيريز وريكاردو يتألق بالمركز الرابع

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يحقق المركز الأول في سباق ميامي القصير أمام لوكلير وبيريز وريكاردو يتألق بالمركز الرابع
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً
دانيال ريكاردو
More from
دانيال ريكاردو
نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"
ريكاردو: لا جدوى من الكلام مع سترول "غير المستعد للاعتذار"

ريكاردو: لا جدوى من الكلام مع سترول "غير المستعد للاعتذار"

فورمولا 1
ريكاردو: لا جدوى من الكلام مع سترول "غير المستعد للاعتذار"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
آربي
More from
آربي
كسوة لونية جديدة "CHAMELEON" لسيارة آربي في ميامي

كسوة لونية جديدة "CHAMELEON" لسيارة آربي في ميامي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
كسوة لونية جديدة "CHAMELEON" لسيارة آربي في ميامي
فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق

فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي

لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي
هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"

هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"
نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط