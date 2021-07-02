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ريكاردو لا يشعر "بالهلع" حيال أداء مكلارين في تجارب الجمعة في النمسا

قال الأسترالي دانيال ريكاردو أنّه "لن يشعر بالهلع" بالرغم من "تفاجئه" باقتصاره على المركز الـ 15 في التجارب الحرّة ضمن جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.

ريكاردو لا يشعر "بالهلع" حيال أداء مكلارين في تجارب الجمعة في النمسا

عانى ريكاردو لتقديم أداء جيّد خلال المراحل الأولى من موسم 2021 إثر انضمامه إلى مكلارين في الفترة الشتويّة مُحقّقًا أقلّ من نصف نقاط زميله لاندو نوريس.

وخرج ريكاردو من القسم الاثني من التصفيات نهاية الأسبوع الماضي على حلبة ريد بُل رينغ قبل أن تتسبّب مشكلة في الطاقة خلال السباق في تراجعه إلى المركز الـ 13.

ولم يبدُ بأنّ إقامة السباق على ذات الحلبة للأسبوع الثاني على التوالي قد حسّنت من حظوظه بعد اقتصاره على المركزين الـ 12 والـ 15 في حصّتي تجارب اليوم الجمعة.

لكنّ ريكاردو قال أنّ السيارة لم تبدُ سيّئة في مجريات الجمعة، وفي حين أنّه كان متفاجئًا بتواجده في مركز متأخّرٍ في الترتيب، فإنّه لا يعتقد بأنّ هناك حاجة كبيرة لتغيير المقاربة.

وقال الأسترالي: "أنا متفاجئ بعض الشيء بالترتيب. لا نزال نفتقر لبعض الأداء، لكن لا أشعر بأنّ السيارة في حالة مروّعة. أفترض بأنّها تفتقر للقليل في كلّ جانب. أعلم أنّه لا توجد الكثير من المنعطفات هنا، لكن ربّما نفتقر لعُشرٍ من الثانية في كلّ مكان فحسب، وتجتمع تلك لتُشكّل نصف ثانية، وذلك ما نحتاجه".

وأردف: "يتعلّق الأمر على الأرجح بدوزنة كلّ شيء هذه الليلة. لا أعتقد بأنّنا نحتاج لإعادة ابتكار العجلة. أعتقد بأنّ اليوم مثّل خطوة جيّدة إلى الأمام بالمقارنة مع قيادتي وما خسرناه الأسبوع الماضي والجوانب التي كنت أتأخّر فيها".

وتابع: "لذا يتعلّق الأمر بمحاولة تحقيق خطوة إلى الأمام غدًا، وسنكون في موقعٍ جيّد".

وقال ريكاردو أنّه يُحاول ملاءمة أسلوب قيادته مع سيارة مكلارين إثر البداية الصعبة لهذا الموسم.

وقال بخصوص ذلك: "أحاول استغلال أسلوب قيادتي بما يتماشى مع السيارة الحاليّة. ذلك ما أحاول العمل عليه. نحن نقترب من ذلك".

وأردف: "أعتقد بأنّنا حقّقنا بعض التقدّم اليوم، وغيّرنا بعض الأشياء على السيارة لمساعدتي على تحسين شعوري داخلها. ذلك إيجابي".

وأكمل: "لديّ ثقة في أنّ بوسعنا تحقيق خطوة إلى الأمام للغد. لهذا السبب أحظى بشعور أفضل اليوم، لكن من الواضح أنّ جدول الأزمنة ليس جيّدًا. لن أشعر بالهلع بالتأكيد. سنعمل على بعض الدوزنة في الإعدادات وسنتوصّل إلى ما نحتاجه للغد".

دانيال ريكاردو، مكلارين

دانيال ريكاردو، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

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هاميلتون: "التقدم البسيط" ليس كافيًا لتقليص الفارق مع ريد بُل في النمسا

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