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ريكاردو: لا يزال الوقت مبكّرًا للحديث عن فرص رينو في الصعود إلى منصّة التتويج في روسيا

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ريكاردو: لا يزال الوقت مبكّرًا للحديث عن فرص رينو في الصعود إلى منصّة التتويج في روسيا

يعتقد دانيال ريكاردو أنّ الوقت لا يزال مبكذرًا للحديث عن فرص رينو في تحقيق منصّة تتويج في جائزة روسيا الكبرى بالرغم من أدائها المثير خلال التجارب الحرّة اليوم الجمعة.

تمكّن ريكاردو من التواجد في مركز أفضل البقيّة خلف ثنائيّ مرسيدس مع نهاية مجريات الجمعة في سوتشي.

وتمكّن الأسترالي من التغلّب على ثنائيّ مكلارين كارلوس ساينز الإبن ولاندو نوريس، بينما اكتفى ماكس فيرشتابن بالمركز السادس لصالح ريد بُل.

وقال فيرشتابن بأنّه سيكون من الصعب التغلّب على رينو نحو المركز الثالث في تصفيات السباق، واعترف ريكاردو بأنّه شعر بالارتياح في سيارته على حلبة سوتشي.

وقال الأسترالي: "ربّما هذه المرّة الأولى التي يكون فيها أداء السيارة جيّدًا لي على هذه الحلبة. حظيت بشعورٍ جيّد. أعتقد بأنّ الطلعة الأولى هذا الصباح كانت جيّدة بالفعل".

وأضاف: "بقي الوضع هكذا لبقيّة اليوم. لذا أجل أنا سعيدٌ بيوم جمعة جيّد".

وعندما سُئل إن كان بوسعه استهداف منصّة التتويج في سوتشي، أجاب الأسترالي: "لو تمكّنا من فعل ذلك في التصفيات فبالتأكيد ستكون ثقتي عالية لفعل ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ هناك الكثير من السيارات المتقاربة حولنا، وأنا متأكّدٌ من أنّنا سنخوض معركة قويّة غدًا".

وأضاف: "سيكون الأداء متقاربًا، لذا إن أحرزنا عُشرًا من الثانية وبقينا في الأمام فسيكون ذلك جيّدًا".

من جانبه كان زميله إستيبان أوكون أبطأ منه بنصف ثانية في الحصّة الثانية، لكنّ مهندسه طمأنه بأنّ الفارق يُمكن شرحه عبر المقاربتين المختلفة للسائقين للحصّة.

وقال: "لدينا إمكانيّات جيّدة لتقديم أداء جيّد نهاية هذا الأسبوع، الشعور جيّد. خضنا الكثير من التجارب وسنحلّل كلّ شيء. لكن يعود الأمر إلينا لجمع كلّ شيء معًا للغد وإنجاح المهمّة".

وأكمل: "لدينا بعض الخصائص المختلفة على صعيد الانسيابيّة بالمقارنة مع ريكاردو وبعض الجوانب الأخرى على صعيد المحرّك كذلك".

واختتم بالقول: "نعلم أنّ الوتيرة واعدة، وعلينا إنجاح المهمّة غدًا".

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