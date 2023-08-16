ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين
قال دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري أنه لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين، الذي خاض معه فترة صعبة للغاية ضمن مسيرته المهنية.
قررت مكلارين فضّ عقد ريكاردو قبل عام من نهايته، وذلك عقب موسمَين صعبين أمضاهما الأسترالي ضمن صفوف الفريق.
حيث تفوق عليه زميله لاندو نوريس بشكل مستمر، رغم أن ريكاردو نجح بتحقيق الفوز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى 2021.
لاحقاً، قامت ريد بُل بضمّ ريكاردو كسائق ثالث، وسرعان ما نال فرصة القيادة مع الفريق الرديف ألفا تاوري بديلاً عن الناشئ نيك دي فريز الذي قررت العلامة النمساوية التخلي عنه بعد عشرة سباقات فقط من موسم 2023 الجاري.
وكان ريكاردو قد أثار الإعجاب خلال تجارب الإطارات في سيلفرستون، وكذلك الحال على متن سيارة ألفا تاوري حيث أكد أنه وبالرغم من ضرورة تأقلمه معها لكنه لن يعود على الإطلاق إلى أسلوب قيادته لسيارة مكلارين.
وحين سُئِل إن اضطرّ لتقييم أسلوب قيادته لسيارة مكلارين بهدف رفع سرعته على متن سيارة ألفا تاوري، ردّ ريكاردو: "لا أريد الدخول في مثل هذه التفاصيل أبداً على الإطلاق!".
وأكمل: "خلال أول عام لي مع مكلارين، علمتُ بأنني ربما كنت أدقق في التفاصيل كثيراً. كان عليّ تغيير مقاربتي بعض الشيء".
وتابع: "وصلت إلى استنتاج بأن الأمور لا تسير كما أريد. ربما كان ليتمكن سائق آخر من النجاح في ذلك المسعى، وهذا ما حصل".
بالمقابل، أوضح ريكاردو بأنه كان قادراً على الاستفادة من موهبته الطبيعية في القيادة مؤخراً، مشيراً أن سيارة ألفا تاوري تناسبه بشكل أكبر حتى وإن كانت تفتقر للارتكازية مقارنة بالمنافسين.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في مقارنة مع سيارة مكلارين: "منذ اللفة الأولى شعرت بأن السيارة ربما تمنحني شعوراً أفضل وذلك كان عاملاً هاماً".
وأكمل: "ربما سأجد بعض الأمور التي لا تتوافق مع ما أشعر به، لذا أنا أتوقع المزيد من التحديات أمامي".
واختتم: "لكن الانطباع الأول كان شعوراً مألوفاً بشكل أكبر. هذا أمر هام لأنني كنت آمل حصول ذلك".
هورنر: ريكاردو "حقق كل التوقعات" في عودته إلى الفورمولا واحد
هورنر: ريكاردو "حقق كل التوقعات" في عودته إلى الفورمولا واحد هورنر: ريكاردو "حقق كل التوقعات" في عودته إلى الفورمولا واحد
ريكاردو واثق من قدرته على تفادي "الفخّ" الذي وقع فيه مع مكلارين
ريكاردو واثق من قدرته على تفادي "الفخّ" الذي وقع فيه مع مكلارين ريكاردو واثق من قدرته على تفادي "الفخّ" الذي وقع فيه مع مكلارين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل تخوض محادثات مع "هيوغو بوس" من أجل شراكة رعاية رئيسية لفريق ألفا تاوري
ريد بُل تخوض محادثات مع "هيوغو بوس" من أجل شراكة رعاية رئيسية لفريق ألفا تاوري ريد بُل تخوض محادثات مع "هيوغو بوس" من أجل شراكة رعاية رئيسية لفريق ألفا تاوري
هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز
هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه" لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين
ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين
لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية
لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية
زافناور: إدارة رينو تفتقر لفهم كيفية تحقيق النجاح في الفورمولا واحد
زافناور: إدارة رينو تفتقر لفهم كيفية تحقيق النجاح في الفورمولا واحد زافناور: إدارة رينو تفتقر لفهم كيفية تحقيق النجاح في الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.