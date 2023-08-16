ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين

قررت مكلارين فضّ عقد ريكاردو قبل عام من نهايته، وذلك عقب موسمَين صعبين أمضاهما الأسترالي ضمن صفوف الفريق.

حيث تفوق عليه زميله لاندو نوريس بشكل مستمر، رغم أن ريكاردو نجح بتحقيق الفوز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى 2021.

لاحقاً، قامت ريد بُل بضمّ ريكاردو كسائق ثالث، وسرعان ما نال فرصة القيادة مع الفريق الرديف ألفا تاوري بديلاً عن الناشئ نيك دي فريز الذي قررت العلامة النمساوية التخلي عنه بعد عشرة سباقات فقط من موسم 2023 الجاري.

وكان ريكاردو قد أثار الإعجاب خلال تجارب الإطارات في سيلفرستون، وكذلك الحال على متن سيارة ألفا تاوري حيث أكد أنه وبالرغم من ضرورة تأقلمه معها لكنه لن يعود على الإطلاق إلى أسلوب قيادته لسيارة مكلارين.

وحين سُئِل إن اضطرّ لتقييم أسلوب قيادته لسيارة مكلارين بهدف رفع سرعته على متن سيارة ألفا تاوري، ردّ ريكاردو: "لا أريد الدخول في مثل هذه التفاصيل أبداً على الإطلاق!".

وأكمل: "خلال أول عام لي مع مكلارين، علمتُ بأنني ربما كنت أدقق في التفاصيل كثيراً. كان عليّ تغيير مقاربتي بعض الشيء".

وتابع: "وصلت إلى استنتاج بأن الأمور لا تسير كما أريد. ربما كان ليتمكن سائق آخر من النجاح في ذلك المسعى، وهذا ما حصل".

بالمقابل، أوضح ريكاردو بأنه كان قادراً على الاستفادة من موهبته الطبيعية في القيادة مؤخراً، مشيراً أن سيارة ألفا تاوري تناسبه بشكل أكبر حتى وإن كانت تفتقر للارتكازية مقارنة بالمنافسين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في مقارنة مع سيارة مكلارين: "منذ اللفة الأولى شعرت بأن السيارة ربما تمنحني شعوراً أفضل وذلك كان عاملاً هاماً".

وأكمل: "ربما سأجد بعض الأمور التي لا تتوافق مع ما أشعر به، لذا أنا أتوقع المزيد من التحديات أمامي".

واختتم: "لكن الانطباع الأول كان شعوراً مألوفاً بشكل أكبر. هذا أمر هام لأنني كنت آمل حصول ذلك".