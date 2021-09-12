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ريكاردو "لا يجد الكلمات" لوصف شعوره بعدما كسر صيام مكلارين عن الانتصارات في مونزا

لم يجد دانيال ريكاردو كلمات ليعبّر بها عن شعوره بعد تسجيل انتصار مفاجئ لصالح مكلارين بسباق جائزة إيطاليا الكبرى، والذي كسر به صومه وصوم فريقه عن الفوز في الفورمولا واحد.

ريكاردو "لا يجد الكلمات" لوصف شعوره بعدما كسر صيام مكلارين عن الانتصارات في مونزا

فرض ريكاردو سيطرته على مجريات سباق مونزا بعدما انتزع الصدارة من ماكس فيرشتابن في اللفة الافتتاحية، قبل أن يخفّ الضغط عليه بعد الحادثة التي جمعت فيرشتابن ولويس هاميلتون، لتدخل سيارة الأمان عند منتصف السباق.

وقد حافظ ريكاردو على فارق ثابت في الصدارة أمام زميله في مكلارين لاندو نوريس خلال اللفات الـ 23 الأخيرة، ليتقدم ثنائية للفريق البريطاني هي الأولى منذ العام 2010.

كما سجّلت تلك النتيجة منصة التتويج الأولى لريكاردو منذ انضمامه إلى مكلارين، فوزه الأول منذ سباق موناكو 2018 والانتصار الأول لمكلارين منذ جائزة البرازيل 2012.

"لأكون صريحًا، فقد علمت أنه حتى ولو تقدمنا على الانطلاقة، فلا ضمانة مطلقًا أن نتصدّر كامل السباق هكذا" قال ريكاردو.

وأضاف: "كنت قادرًا على التشبّث بمركزي في الأمام في الفترة الأولى. ولا أعتقد بأنه كانت لديّ سرعة كبيرة للغاية، لكنها كانت كافية لإبقاء ماكس في الخلف".

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وتابع: "ومن ثمّ لا أعلم، كانت هنالك سيارات أمان، وأمور هنا وهناك. ولكن أن أتصدّر حرفيًا من اللفة الأولى وحتى النهاية، لهو أمر لم يتوقّعه أحد منا".

وأكمل: "كان هنالك شيء بداخلي يوم الجمعة، علمت أنه سيحصل معي أمر جيّد".

هذا ويرى ريكاردو أن العطلة الصيفية قد ساهمت في تخفيف حدة معاناته المبكرة مع فريقه الجديد.

فقال: "حظيت بشعور أفضل خلال نهايات الأسبوع الثلاث الأخيرة، حيث كانت العطلة الصيفية جيّدة كي أرتاح فقط".

وأردف: "ولكن ألّا نفوز فقط، بل نحقق ثنائية، لهو أمر جنوني. أن تكون مكلارين على منصة التتويج لهو أمر كبير، فما بالكم بسائقين لها على منصة التتويج. هذا الانتصار لفريق البابايا. وأنا ولأول مرة لا أجد الكلمات".

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