ريكاردو: لا شكّ في إكمالي لعقدي مع مكلارين في الفورمولا واحد

تسبّب براون في بعض الجدل عندما قال لقناة "سكاي سبورتس"، على إثر معاناة ريكاردو المتواصلة للتأقلم مع خصائص سيارة مكلارين، أنّ شراكتهما لم تصل إلى مستوى التطلّعات.

وقال الأمريكي: "من الواضح أنّنا نودّ أن نرى دانيال أقرب بكثير إلى لاندو نوريس ووجود معركة داخليّة جيّدة بينهما".

وأضاف: "دانيال غير مرتاحٍ بعد في السيارة، ونحن نبذل كلّ ما في وسعنا لإنجاح ذلك. كانت عطلة نهاية أسبوع أخرى مخيّبة للآمال".

وأكمل: "ما عدا فوزه في مونزا وبعض السباقات القليلة الأخرى، يُمكن القول بأنّ ريكاردو لم يبلغ توقّعاته ومستوى توقّعاتنا".

وأوّل البعض تعليقات براون على أنّها إشارة إلى أنّ مستقبل ريكاردو مع الفريق قد يكون محلّ تهديد في حال لم يبدأ بتحقيق

لكن عندما سُئل عن تعليقات براون ضمن جائزة موناكو الكبرى، قال ريكاردو أنّه يتقبّل الانتقادات بشكلٍ كامل، وأنّه يُركّز رفقة الفريق على تحويل الوضع.

وقال: "ليست تعليقات خاطئة، إنّها صحيحة. لا آخذها على نحوٍ شخصي أوّلًا. لا أحد يضغط عليّ أكثر من نفسي".

وأكمل: "لا أريد أن أتسابق على المركز العاشر أو الـ 12. كنت أختبر أحيانًا وأحاول استخراج أقصى أداء مني في هذه السيارة. لكنّنا نعمل معًا بجهدٍ على ذلك".

وكان ريكاردو قد وقّع على عقدٍ بثلاثة أعوام مع الفريق حتّى نهاية 2023، لكنّه جذب بعض الاهتمام بعد جائزة إسبانيا الكبرى عندما أشار إلى أنّ المحادثات بشأن مستقبله ستبدأ في الصيف.

وعندما سُئل عن بعض التوضيحات من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول إكماله لعقده الحالي، أصرّ ريكاردو على أنّ تعليقاته تلك جاءت نتيجة خلطٍ في العام.

وقال: "أجل، ذلك واضح. لديّ عقدٌ حتّى نهاية 2023، أثّر عليّ فيروس كورونا، لذا اختلطت عليّ الأعوام".