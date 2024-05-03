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ريكاردو: لا جدوى من الكلام مع سترول "غير المستعد للاعتذار"

قال دانيال ريكاردو سائق آربي أنه لم يتكلم لتهدئة الأمور مع لانس سترول سائق أستون مارتن بعد حادثتها في سباق الصين، مشيراً إلى أن سترول ليس آسفاً حقاً.

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

ارتطم سترول بالقسم الخلفي من سيارة ريكاردو خلف سيارة الأمان في شنغهاي، ما حرم سائق آربي فرصة تسجيل أولى نقاطه في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

وبدا ريكاردو غاضباً جداً من الحادثة، خاصة بعد أن بدا من الواضح أن سترول رفض تحمل مسؤولية الحادثة ملقياً اللوم على السائقين أمامه.

وكشف الأسترالي على هامش جولة ميامي أنه لم يتكلم مع سترول لتهدئة الأمور، لكنه أشار إلى عدم فائدة الكلام معه لأن سترول لا يشعر أنه يتحمل المسؤولية.

فقال: "لم نتكلم، لأنني أشعر أن ذلك بلا طائل".

وأكمل: "يمكنني تقبل الاعتذار، لستُ لئيماً. لكن حقيقة أنه.. من الواضح أنه لا يرى نفسه مخطئاً. أعتقد أنه ليس هناك ما يمكنني قوله".

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الصورة من قبل: مارك سوتون

وأردف: "إن جلسنا إلى جانب بعضنا البعض خلال اجتماع السائقين وأراد الكلام، فلن أتجاهله".

واختتم: "لكن، لا بأس. لقد تجاوزت المسألة".

يشار إلى أن سترول تجاهل هذا السؤال في ميامي، حين سُئِل إن كان قد حاول التواصل مع ريكاردو.

فقال: "كلا ليس في هذه الغرفة. مثل هذه الأمور تحصل في الكواليس".

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