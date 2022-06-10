ريكاردو: لا تخاذل بشأن مستقبلي في الفورمولا واحد بالرغم من دعم مكلارين

تزايدت الشكوك حول مقعد ريكاردو في مكلارين خلال جائزة موناكو الكبرى عندما قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ نتائج الأسترالي لم ترقَ إلى مستوى التوقّعات، وأنّ هناك "آليات" قد تؤدّي إلى فكّ ارتباطهما.

وبالرغم من أنّ ريكاردو يملك عقدًا مع مكلارين حتّى نهاية 2023، فإنّ تعليقات براون تمّ تأويلها على أنّها إشارة إلى إمكانيّة تغيّر الأمور العام المقبل.

وبحديثه قبل جائزة أذربيجان الكبرى، قال ريكاردو أنّه أوضح الأمور مع براون منذ جولة موناكو، وقد تمّ تأكيد عدم وجود تغييرات.

وقال: "بالتأكيد لا. هناك مستوى توقيع مبكّرٍ في الموسم يمنحك بعض الراحة، لكن لا يجب خلط تلك الراحة وتحويلها إلى تقاعس أو تخاذل. بالتأكيد لا".

وأضاف: "الأمر بتلك البساطة. أريد منهم أن يكونوا أفضل، وأعلم أنّ بوسعي أن أكون أفضل. وأريد الاستمتاع بالنجاحات مع هذا الفريق".

وأكمل: "لن أجلس هنا في المركز الـ 13 وأتخاذل أو أكون سعيدًا بذلك. كلّا على الإطلاق".

وقال ريكاردو أنّه بالرغم من تعليقات براون، إلّا أنّه هو ومدراءه متّفقون على حلّ المشاكل وبناء بعض الزخم للعام المقبل.

وقال: "تحدّثنا. أعتقد بأنّني مذنبٌ بعض الشيء لأنّني أعلق مع وسائل الإعلام ولا أكون منطقيًا بالكامل أحيانًا. لكن الوضع واضحٌ بالنسبة إلينا للمستقبل.

وأضاف: "عقدي واضحٌ حتّى نهاية الموسم المقبل، وأنا ملتزمٌ بالكامل وعبّرت عن ذلك بوضوح".