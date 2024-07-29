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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

ريكاردو: لا أعلم إن كنت سأنضم إلى ريد بُل

تكلم دانيال ريكاردو سائق آربي حول أدائه الجيد في بلجيكا واحتمالية انضمامه إلى ريد بُل.

دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

قدم ريكاردو تأدية جيدة خلال مجريات جولة بلجيكا على حلبة سبا-فرانكورشان حيث كسب عدة مراكز في السباق.

وعبّر الأسترالي عن إحباطه حين علم في البداية أنه كان خارج مراكز النقاط حين فوّت المركز العاشر عقب معركته مع إستيبان أوكون سائق ألبين.

لكن وبعد شطب نتيجة جورج راسل (الفائز المبدئي بالسباق) حيث وجد الحكام أن سيارته مرسيدس أقل وزناً من الحدّ المسموح، حصل ريكاردو على نقطة المركز العاشر.

وأكد ريكاردو أنه لم يكن يدرك موقعه بالتحديد خلال السباق.

فقال (قبل شطب نتيجة راسل): "كان ليكون من الجميل لو حققت المركز العاشر وحصلت على النقطة".

وأضاف: "نعم، لقد كسبت بضعة مراكز وذلك أمر إيجابي على الأقل".

وتابع: "لم أكن أدرك موقعي الفعلي خلال السباق، لكنني اعتقدت أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وأردف: "حين كان أوكون خلفي، أدركتُ أنني كنتُ في المركز العاشر. كنت أعتقد حقاً أنني في التاسع".

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واسترسل: "كنت أعلم أنه سيكون من الصعب إبقاء أوكون خلفي. فقد كان قوياً طوال الجولة خاصة مع تلك الإطارات الجديدة. حاولتُ تجاوزه مجدداً لكن ذلك كان صعباً للغاية".

واستكمل: "حين تجاوزني، أدرتُ أنني خسرتُ النقاط. حاولتُ التعويض لكن دون جدوى، رغم ذلك أعتقد أننا خضنا سباقاً جيداً".

وحين سُئِل حول احتمالية العودة إلى ريد بُل، قال الأسترالي: "لا أعلم حقاً".

وأضاف: "العام الماضي حين قدت مع ريد بُل في سيلفرستون، فكرتُ أنه ربما أنني ولو قدمت تأدية خاصة فربما سيقومون باستدعائي".

واختتم: "لكن هذا غير مؤكد".

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