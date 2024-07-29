ريكاردو: لا أعلم إن كنت سأنضم إلى ريد بُل
تكلم دانيال ريكاردو سائق آربي حول أدائه الجيد في بلجيكا واحتمالية انضمامه إلى ريد بُل.
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
قدم ريكاردو تأدية جيدة خلال مجريات جولة بلجيكا على حلبة سبا-فرانكورشان حيث كسب عدة مراكز في السباق.
وعبّر الأسترالي عن إحباطه حين علم في البداية أنه كان خارج مراكز النقاط حين فوّت المركز العاشر عقب معركته مع إستيبان أوكون سائق ألبين.
لكن وبعد شطب نتيجة جورج راسل (الفائز المبدئي بالسباق) حيث وجد الحكام أن سيارته مرسيدس أقل وزناً من الحدّ المسموح، حصل ريكاردو على نقطة المركز العاشر.
وأكد ريكاردو أنه لم يكن يدرك موقعه بالتحديد خلال السباق.
فقال (قبل شطب نتيجة راسل): "كان ليكون من الجميل لو حققت المركز العاشر وحصلت على النقطة".
وأضاف: "نعم، لقد كسبت بضعة مراكز وذلك أمر إيجابي على الأقل".
وتابع: "لم أكن أدرك موقعي الفعلي خلال السباق، لكنني اعتقدت أن كل شيء سيكون على ما يرام".
وأردف: "حين كان أوكون خلفي، أدركتُ أنني كنتُ في المركز العاشر. كنت أعتقد حقاً أنني في التاسع".
واسترسل: "كنت أعلم أنه سيكون من الصعب إبقاء أوكون خلفي. فقد كان قوياً طوال الجولة خاصة مع تلك الإطارات الجديدة. حاولتُ تجاوزه مجدداً لكن ذلك كان صعباً للغاية".
واستكمل: "حين تجاوزني، أدرتُ أنني خسرتُ النقاط. حاولتُ التعويض لكن دون جدوى، رغم ذلك أعتقد أننا خضنا سباقاً جيداً".
وحين سُئِل حول احتمالية العودة إلى ريد بُل، قال الأسترالي: "لا أعلم حقاً".
وأضاف: "العام الماضي حين قدت مع ريد بُل في سيلفرستون، فكرتُ أنه ربما أنني ولو قدمت تأدية خاصة فربما سيقومون باستدعائي".
واختتم: "لكن هذا غير مؤكد".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ريكاردو يدافع عن فيرستابن "المتسابق القوي" بعد حادثة النمسا مع نوريس
حسم مصير ريكاردو في الفورمولا واحد بات قريباً
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
عقوبة تراجع كبيرة على تسونودا في جائزة بلجيكا الكبرى
دايفيدسون يرى أن لاوسون "ظاهرة" ويجب أن يحلّ بديلاً عن بيريز
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات