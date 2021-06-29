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ريكاردو كان يريد "وضع حدّ لعذابه" بعد مشكلة وحدة الطاقة في ستيريا

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, محرر

قال دانيال ريكاردو سائق مكلاين أنه كان يريد وضع حد لعذابه، بعد مشكلة في وحدة الطاقة أدت لخروجه من مراكز النقاط في سباق جائزة ستيريا الكبرى.

ريكاردو كان يريد "وضع حدّ لعذابه" بعد مشكلة وحدة الطاقة في ستيريا

أنهى الأسترالي بالمركز 13 بعد بداية جيدة وصل بعدها إلى المركز التاسع، لكن مشكلة في وحدة الطاقة سمحت لمنافسيه بتجاوزه. بينما أكمل لاندو نوريس بالمركز الخامس.

وكان ريكاردو قد عبر عن إحباطه بالفعل بعد التصفيات التي لم ينجح خلالها إلا بتحقيق المركز الـ 13.

ونجح بتحقيق تقدم جيد خلال اللفة الأولى للسباق ليتقدم حتى المركز التاسع خلف جورج راسل. لكن وفي اللفة السابعة خسر طاقة المحرك ليتراجع بسرعة حتى المركز 12 بينما تجاوزه كل من يوكي تسونودا، كارلوس ساينز، سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن.

وتمكن من حل المشكلة عبر تعديل بعض المفاتيح ضمن السيارة بعد تعليمات من فريقه الذي طلب منه كذلك الابتعاد قليلاً عن سيارة رايكونن أمامه من أجل المساعدة بتبريد السيارة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كان موقفاً محزناً لأنني قدمت انطلاقة رائعة ومن الواضح أنني كنت على الاستراتيجية المفضلة عبر استعمال إطارات ميديوم".

وأكمل: "شعرت أن السيارات أمامي ستعاني مع إطارات سوفت، وكنا ضمن موقع جيد حقاً".

واسترسل: "كانوا أمامنا. من ثم خسرت الطاقة. غيرت بعض المفاتيح وكنا قادرين على استعادة الطاقة. لكن جميع من تجاوزته في اللفة الأولى تجاوزني مجدداً. من ثم تصبحُ ضمن قطار من السيارات المتتالية، وهكذا ينتهي كل شيء".

واستطرد: "كنا أمام ساينز ضمن نفس الاستراتيجية، وأنهى سادساً. أعتقد حقاً أن ذلك كان مركزنا الذي نستحقه. أعتقد أنه كان بوسعنا تحقيق المركزين الخامس والسادس مجدداً كفريق. هكذا هي الرياضة: لحظات جيدة وأخرى سيئة. واليوم كان من تلك الأيام غير الجيدة".

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بالمقابل، أوضح ريكاردو أن وحدة طاقة مرسيدس كانت تقدم عملاً مثالياً لبقية السباق، بالرغم من خسارته مركزاً لصالح شارل لوكلير، لينهي بالمركز 13.

فقال: "كان الوضع جيداً بعد ذلك. بطريقة ما، هذا أمر أسوأ بالنسبة لي. عندما تتراجع بهذا القدر فإنك تفكر: ’حسناً لنضع حداً لهذا العذاب’".

واسترسل: "كان ما يزال أمامنا سباق طويل. لكنك تعلق ضمن قطار من السيارات والجميع يمتلك ’دي ار اس’ بالرغم من أن الهواء النظيف أمامك أمر هام هنا. أعتقد أن وتيرة الجميع كانت متماثلة في الهواء المتسخ. لذا لم يكن بوسعي القيام بأي شيء. لقد تغير سباقي في لحظة واحدة".

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من جهة أخرى، أشار ريكاردو إلى أن الفريق حقق تقدماً في فهم مشاكل التصفيات.

فقال: "بالتأكيد حصلنا على بعض الإجابات الناقصة. أنا متفائل حيال الجولة المقبلة".

وتابع: "كنت مرتاحاً نسبياً. وكنت مستعداً للسباق، وأعتقد أنني قدمت لفة أولى قوية".

واسترسل: "بقدر ما أريد محي هذا السباق من ذاكرتي، لكنني مسرور بحصولي على فرصة ثانية (مع إقامة الجولة المقبلة على نفس الحلبة)".

واختتم: "لذا أتطلع قدماً للعودة والمحاولة مجدداً، ومحاولة الحصول على مساعدة صغيرة من أيّ كان، في أي مكان على الإطلاق!".

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