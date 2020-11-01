ريكاردو كان "يبتسم" عندما أجرى بيريز وقفته في إيمولا

كان ريكاردو يتواجد في المركز الخامس خلف المكسكي عندما انفجر إطار ماكس فيرشتابن ما تسبّب في دخول سيارة الأمان مع بقاء 13 لفّة على نهاية سباق إيمولا.

واستغلّ فريق ريسينغ بوينت الفرصة لإجراء وقفة صيانة لبيريز ومنحه إطارات جديدة، لكنّ ريكاردو بقي على الحلبة رفقة شارل لوكلير وأليكسندر ألبون.

نتيجة لذلك ورث الأسترالي المركز الثالث خلف ثنائيّ مرسيدس.

ولدى استئناف السباق فقد تشبّث الأسترالي بمركزه بالرغم من ضغطٍ قوي من دانييل كفيات الذي استغلّ إطاراته الجديدة لتجاوز بيريز وكذلك ألبون ولوكلير.

وكانت هذه منصّة التتويج الثانية لريكاردو في غضون ثلاثة سباقات، وقال الأسترالي: "منصّتان في ثلاثة سباقات. هذا جنوني. من الواضح أنّنا كنّا مرتاحين في المركز الخامس، كانت تلك وتيرتنا اليوم. تشبّث لوكلير بي، لكنّني شعرت بأنّني سريعٌ بما فيه الكفاية لإدارة الفارق معه".

وأكمل: "لكنّ بيريز كان أسرع، تمتّع برابع أفضل سيارة هذا اليوم. لكن عندما واجه ماكس المشكلة، فقد توقّف بيريز خلال فترة سيارة الأمان. كنت متفاجئًا بذلك".

وأردف: "من الواضح أنّني كنت أبتسم نتيجة لذلك، إذ قلت في نفسي: حسنًا سيمنحني ذلك المركز الثالث على الحلبة. علمت أنّ التشبّث على إطارات هارد عند استئناف السباق سيكون صعبًا، لكنّني كنت أكثر من سعيدٍ بالمنافسة على ذلك حتّى النهاية، المركز على المسار أكثر أهميّة على هذه الحلبة".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّني كنت أميل وكذلك فريقي إلى البقاء على الحلبة. من الواضح أنّني أردت المنافسة حتّى النهاية ولو عادوا لتجاوزنا فلا بأس، ذلك الموقع الذي كنّا فيه. لذا شعرت بأنّ الأمر يستحقّ المجازفة وقد آتى ذلك ثماره".

واعترف ريكاردو بأنّه لم يتوقّع رؤية كفيات في مرآته في اللفّات الأخيرة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ كفيات مثّل التهديد الأبرز في النهاية، كان ذلك مُفاجئًا للغاية. لم أعلم من أين أتى، لكن تمّ إخباري بأنّه على إطارات سوفت، وكان يضغط بقوّة".

واختتم بالقول: "لكنّني تشبّثت، وكنت سعيدًا جدًا. هذا جنوني، منصّة تتويجي الأولى مع رينو، والثانية تلتها سريعًا، هذا رائع".