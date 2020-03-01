ريكاردو كان قريبًا من استخلاص الوتيرة الكاملة لسيارة رينو في التجارب الشتوية

اختتم ريكاردو التجارب الشتوية مسجّلًا ثالث أسرع من في اليوم الأخير، حيث كانت لفّته التي بلغ توقيتها دقيقة و16.276 ثانية الأسرع في الفترة الصباحية على إطارات "سي5".

وبينما تمّ كسر ذلك الزمن من قِبَل فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن في فترة ما بعد الظهر، لكنّه كان جيّدًا كفاية ليمنح ريكاردو رابع أسرع زمن في التجارب الشتوية بأكملها.

وقد أقر الأسترالي بأنّه كان من الصعب القراءة كثيرًا وتحليل تصنيف التجارب النهائي في ظل خوض الفرق لبرامج مختلفة، لكنّه يشعر بأنّ نتيجته تلك تمثّل دفعة لفريقه رينو.

"تكون متحفّظًا في بعض الأحيان كونها التجارب، حيث حظينا بإطارات سي5" قال ريكاردو.

وأضاف: "نعلم أنّنا لسنا سريعين مثل مرسيدس الآن، لذلك لا أعلم ما كانوا يقومون به، لكنّني لا أريد استباق الأمور الآن. لا أتحمّس بالضرورة حيال المركز الأوّل، لكن وإذا ما وضعت إطارات سي5 وكنّا في المركز السادس، فسأكون محبطًا بكلّ تأكيد".

وتابع: "لكنّها نتيجة رائعة، على الأقل قدّمنا لفّة جيّدة. كنّا قادرين على استخدام إطار جيّد، لذا هنالك أمور إيجابية بكلّ تأكيد".

وأكمل: " نقوم بذلك لفترة طويلة بالقدر الكافي كي نعلم أنّ ذلك ليس المركز الذي سنتأهّل فيه بالضرورة في ملبورن. لكنّه ما يزال مركزًا إيجابيًا بالنسبة لنا أن نرى أنّنا تمكّنا من استخلاص زمن سريع".

هذا وأبدى ريكاردو شكوكه حيال أنّه كان ليتغلّب على زمن بوتاس الأسرع في التجارب والبالغ دقيقة و15.732 ثانية، حيث يرى أنّه كان هنالك قدرًا ضئيلًا من الزمن بوسعه استخلاصه لتحسين زمنه.

"هنالك دومًا عُشر من الثانية، لكن ربما في أفضل وضع الآن كنّا لنسجّل دقيقة و16 ثانية، دقيقة و16.1 ثانية، لكنّني لا أعتقد بأنّه كان هنالك ثلاثة أعشار من الثانية لدينا لنكسر حاجز الـ 16 ثانية" قال ريكاردو.

وأردف: " حققت خطوة جيّدة من محاولتي الأولى على إطارات سي5 إلى الثانية، إذ أعتقد بأنّني وجدت عُشرين أو ثلاثة أعشار من الثانية. ربما كان بوسعي إيجاد المزيد مع مجموعة أخرى من الإطارات. لكنّنا قمنا بعمل جيّد من خلال ما كان لدينا".

في المقابل أشاد ريكاردو بموثقيّة السيارة التي تحسّنت بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك بعد خوضه تجارب شتوية خالية نسبيًا من المشاكل.

فقال: "أعتقد بأنّنا حسّنا التوازن الإجمالي للسيارة، إذ أشعر بأنّ القسم الخلفي بات أفضل الآن، وكذلك في المنعطفات متوسطة السرعة".

واختتم: "هنالك جوانب تحسّنت بكلّ تأكيد، إذ أننا أقوياء في جانب الموثوقيّة وهذا أمر علمت أنّ رينو تضغط بالفعل من أجل تحسينه لهذا الموسم. الوضع الإجمالي جيّد حتّى الآن".