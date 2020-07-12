فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

المشاركات
التعليقات
ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي
12-07-2020

عبّر دانيال ريكاردو عن إحباطه من محاولة لانس سترول "اليائسة" خلال سباق جائزة ستيريا الكبرى وشعر بأنّه كان يجب معاقبة سائق ريسينغ بوينت حيال الواقعة.

كان سائق رينو يُدافع عن مركزه السادس أمام هجمات سترول في المراحل الأخيرة من السباق، بينما كان لاندو نوريس سائق مكلارين بصدد الاقتراب منهما، لكنّ سائق ريسينغ بوينت أقدم على الانغماس من الجهة الداخليّة عند المنعطف الثالث، ما أجبرهما على الخروج قليلًا عن المسار.

وشعر ريكاردو بأنّ سترول كان يستحقّ عقوبة على تلك الواقعة، لكنّ المراقبين آثروا عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة بحقّ الكندي إثر التحقيق الذي أُجري بعد السباق.

وعبّر ريكاردو عن معارضته لنتيجة التحقيق، وذلك بعد أن شعر بضرورة توجيه عقوبة للكندي.

وقال الأسترالي لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أوّلًا لم يتجاوزني بالكامل، بل أجبر كلانا على الخروج عن المسار".

وأضاف: "دائنمًا ما أنتقد نفسي، وكان عليّ إغلاق الباب أمامه لكنّني لا أعتقد بأنّه كان لينجح في التجاوز مطلقًا، لذا أعتقد بأنّها كانت محاولة يائسة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لاندو كان يقترب وكان عليه (سترول) القيام بشيء ما أو سيتجاوزه لاندو. عبرت رأس المنعطف وكنّا لنتعرّض لحادث، لذا كانت تلك نهاية محبطة وفقدنا مركزًا لصالح لاندو".

وأردف: "اعتقدت بأنّنا سنستعيد المركز من سترول، لكنّنا لم نحصل على ذلك... من المؤسف أن ينتهي السباق بهذه الطريقة".

واعتبر مراقبو السباق أنّ الواقعة كانت حادثة تسابق طبيعيّة، وهو ما اتّفق معه سترول.

وقال الكنديّ: "كنت ألحق بريكاردو لكنّني أمضيت الكثير من الوقت في محاولة الحصول على زخمٍ جيّد لتجاوزه، لكنّه كان قويًا جدًا بالخروج من المنعطف الأوّل".

وأكمل: "صعّب ذلك مهمّتي. حصلت على فرصة في النهاية، وكانت ضئيلة وأقدمت عليها. كانت لفّة أخيرة مليئة بالأحداث، لكنّها أثارت حماس الجميع".

المقال التالي
فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

المقال السابق

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

المقال التالي

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
12د

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
44د

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي
فورمولا 1 / فورمولا 1
58د

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 / فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا
فورمولا 1 / فورمولا 1

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا

فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

أحدث الأخبار

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
12د

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
44د

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي
فورمولا 1 / فورمولا 1
58د

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة ستيريا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

12د
2
فورمولا 1

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

44د
3
فورمولا 1

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

58د
4
فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

5
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد 04:11
فورمولا 1

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

أحدث الأخبار

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
فورمولا 1

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1

رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي
فورمولا 1

ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات
فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.