ريكاردو: كان على سترول إرجاع المركز لي

كان سائق رينو يُدافع عن مركزه السادس أمام هجمات سترول في المراحل الأخيرة من السباق، بينما كان لاندو نوريس سائق مكلارين بصدد الاقتراب منهما، لكنّ سائق ريسينغ بوينت أقدم على الانغماس من الجهة الداخليّة عند المنعطف الثالث، ما أجبرهما على الخروج قليلًا عن المسار.

وشعر ريكاردو بأنّ سترول كان يستحقّ عقوبة على تلك الواقعة، لكنّ المراقبين آثروا عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة بحقّ الكندي إثر التحقيق الذي أُجري بعد السباق.

وعبّر ريكاردو عن معارضته لنتيجة التحقيق، وذلك بعد أن شعر بضرورة توجيه عقوبة للكندي.

وقال الأسترالي لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أوّلًا لم يتجاوزني بالكامل، بل أجبر كلانا على الخروج عن المسار".

وأضاف: "دائنمًا ما أنتقد نفسي، وكان عليّ إغلاق الباب أمامه لكنّني لا أعتقد بأنّه كان لينجح في التجاوز مطلقًا، لذا أعتقد بأنّها كانت محاولة يائسة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لاندو كان يقترب وكان عليه (سترول) القيام بشيء ما أو سيتجاوزه لاندو. عبرت رأس المنعطف وكنّا لنتعرّض لحادث، لذا كانت تلك نهاية محبطة وفقدنا مركزًا لصالح لاندو".

وأردف: "اعتقدت بأنّنا سنستعيد المركز من سترول، لكنّنا لم نحصل على ذلك... من المؤسف أن ينتهي السباق بهذه الطريقة".

واعتبر مراقبو السباق أنّ الواقعة كانت حادثة تسابق طبيعيّة، وهو ما اتّفق معه سترول.

وقال الكنديّ: "كنت ألحق بريكاردو لكنّني أمضيت الكثير من الوقت في محاولة الحصول على زخمٍ جيّد لتجاوزه، لكنّه كان قويًا جدًا بالخروج من المنعطف الأوّل".

وأكمل: "صعّب ذلك مهمّتي. حصلت على فرصة في النهاية، وكانت ضئيلة وأقدمت عليها. كانت لفّة أخيرة مليئة بالأحداث، لكنّها أثارت حماس الجميع".