ريكاردو: قدرة مكلارين على منافسة فريقي مرسيدس وريد بُل تعتمد على خصائص الحلبات

أحرز ريكاردو أول فوز لمكلارين منذ ما يقارب التسع سنوات، من بوابة جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا الشهر الماضي، متقدماً على زميله لاندو نوريس حيث حققا ثنائية تاريخية للفريق.

كما أن نوريس اقترب كثيراً من تحقيق الفوز في سوتشي، قبل أن يتسبب تأخره بالانتقال إلى إطارات "انترميديت" عند هطول الأمطار، بتراجعه حتى المركز السابع.

ويرى ريكاردو أن قدرة مكلارين التنافسية تتغير بحسب خصائص كل حلبة.

فقال: "بالتأكيد كنا نتطلع لمنافسة ريد بُل ومرسيدس، بشكل متكرر".

وتابع: "أعتقد أن لاندو كان في مركز تنافسي طوال الموسم، والأمور بدأت تصبح أفضل بالنسبة لي كذلك".

وأردف: "لكن بالنظر إلى سباق لاندو في سوتشي، لقد كانت وتيرته ممتازة على المسار الجاف. أعتقد أن قدرتنا التنافسية ما زالت متعلقة بخصائص كل حلبة".

من جهته، أوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين اتفاقه مع كلام ريكاردو.

فقال: "أنا أتفق مع ما قاله، بأن قدرتنا التنافسية ما زالت متعلقة بخصائص كل حلبة".

وتابع: "في أوقات متفرقة من هذا الموسم، كنا ننافس على تحقيق قطب الانطلاق الأول، بل كنا قادرين على إبقاء سيارات أسرع منا خلفنا على حلبات معينة".

واستكمل: "إن تطوير السيارة المتواصل وكذلك الفهم الأفضل لها ولكيفية عمل الفريق معاً، جميعها أمور ساهمت بتقديم المزيد من الأداء".

واستطرد: "لكنني أعتقد أنه علينا التحلي بوجهة نظر واقعية حالياً. على الأقل في مواجهة فيراري. لدينا كل ما نحتاجه لإبقائهم خلفنا".

واختتم: "في الوقت نفسه، نحن نريد التواجد بشكل متواصل على منصات التتويج واقتناص الفرص السانحة".