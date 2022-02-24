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فورمولا 1 / تجارب برشلونة في فبراير تقرير التجارب

ريكاردو في صدارة الفترة الصباحيّة وتوقّف سيارة ريد بُل في اليوم الثاني

تصدّر الأسترالي دانيال ريكاردو جدول ترتيب الفترة الصباحيّة من اليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتويّة، في الوقت الذي عرفت فيه التجارب العلم الأحمر الأوّل عبر توقّف سيرجيو بيريز على الحلبة.

ريكاردو في صدارة الفترة الصباحيّة وتوقّف سيارة ريد بُل في اليوم الثاني

واصلت الفرق قطع المسافات الطويلة وإكمال برامجها، حيث تمّ تكريس الساعات الأولى للاختبارات الانسيابيّة مجدّدًا واختبار الإطارات.

بالتوازي مع ذلك استمرّ وصول الشحنات للفرق وتمحورت بالأساس حول الأرضيّات، حيث يبدو أنّ قربها من سطح المسار – بغرض ختمها واستخراج أقصى أداء من نفقَي "فانتوري" – يتسبّب في تضرّرها.

واستغلّ ريكاردو اللحظات الأخيرة من الحصّة ليُسجّل الزمن الأسرع 1:20.355 دقيقة على متن إطارات "سي3".

ومجدّدًا كان فريق فيراري الأكثر نشاطًا بعد تمكّن ساينز من إكمال 70 لفّة هذا الصباح ليحلّ ثانيًا قبل أن يترك مقود سيارة "اف1-75" لزميله شارل لوكلير في فترة ما بعد الظهر.

وذهب المركز الثالث إلى بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، في حين وضع أليكسندر ألبون سيارة ويليامز في المركز الرابع أمام لانس سترول، في حين تمكّن ميك شوماخر من تعويض خيبة أمل فريق هاس بالأمس بعد المشاكل التي واجهها ليُكمل أكثر من 50 لفّة في هذه الفترة الصباحيّة قبل تسليم السيارة لزميله نيكيتا مازيبين.

وعلى ذكر مازيبين وبالنظر إلى التطوّرات الأخيرة في الوضع بين روسيا وأوكرانيا، سيغيب غونتر شتاينر مدير الفريق عن المؤتمر الصحفي، ولن يكون أيّ عضوٍ من الفريق متاحًا.

وتواصلت متاعب فريق ألفا روميو لليوم الثاني على التوالي، حيث غاب عن معظم اليوم واقتصر فالتيري بوتاس على 19 لفّة فقط، وحلّ سابعًا

وبعد يومٍ خالٍ من المشاكل بالأمس، جاء العلم الأحمر الأوّل في هذه التجارب عندما توقّف سيرجيو بيريز سائق ريد بُل على الحلبة عند المنعطف الـ 13 من الحلبة خلال الساعة الأخيرة من الفترة الصباحيّة، وحلّ ثامنًا في ترتيب الأزمنة، كما أنّ رصيد لفّاته كان أقلّ بكثيرٍ بالمقارنة مع ما تمكّن زميله ماكس فيرشتابن من إكماله بالأمس.

وحلّ لويس هاميلتون تاسعًا مكملًا 40 لفّة خلف مقود سيارة مرسيدس "دبليو13".

وتذيّل إستيبان أوكون جدول الترتيب على متن سيارة ألبين، وكان أبطأ بحوالي ثلاث ثوانٍ من المتصدّر ساينز.

  السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت
1 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 65 1:21.355 
2 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 71 1:20.546 
3 France بيير غاسلي ألفا تاوري 62 1:20.764 
4 Thailand أليكسندر ألبون ويليامز 47 1:21.531 
5 Canada لانس سترول أستون مارتن 55 1:21.920 
6 Germany ميك شوماخر هاس 67 1:21.949 
7 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو 22 1:22.288 
8 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل 38 1:22.412 
9 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 40 1:22.562 
10 France إستيبان أوكون ألبين 66 1:23.280 
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