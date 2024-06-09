ريكاردو: فيلنوف "تكلم بالسوء" عني لكنني خضتُ علاجاً ذاتياً بعد موناكو

تسبب فيلنوف بطل العالم لموسم 1997، بالكثير من الجدل بعد تعليقاته النارية التي انتقد فيها ريكاردو، الفائز بثماني سباقات في البطولة، متسائلاً عن سبب بقائه في الفئة الملكة.

حيث قال: "ما سبب بقائه في الفورمولا واحد؟ نحن نسمع نفس المشاكل معه منذ خمسة مواسم: ’علينا جعل السيارة أكثر ملاءمة له، يا له من مسكين!’".

وأكمل: "كلا! ليس في الفورمولا واحد. إن لم تكن قادراً على التعامل معها، عُدْ لمنزلك!".

لكن ريكاردو، يرى أن الردّ المثالي على فيلنوف كان في التأهل خامساً على حلبة جيل فيلنوف في مونتريـال.

حيث قال بعد التصفيات: "سمعتُ الكلام البذيء الذي تكلم به، لكن هذا ما يفعله على الدوام. أعتقد أنه صدم رأسه مراتٍ كثيرة".

وأكمل: "لا أعلم إن كان يلعب دور الشخص المتعالي، لكنني لن أمنحه ذلك اليوم. لا ألقي بالاً لكل أولئك الناس. أودُ قول المزيد لكننا سنتركهم خلفنا".

علاج ذاتي بعد موناكو

بالمقابل، أوضح ريكاردو أن أفضل نتيجة تصفيات له - عدا تصفيات سباق ميامي القصير التي تأهل فيها رابعاً - جاءت نتيجة عمل الفريق على السيارة، وكذلك مقاربته الجديدة التي اعتمدها بعد علاجٍ ذاتي عقب جولة موناكو.

حيث علق قائلاً: "لطالما كنت أنظر إلى الحلبة نفسها، وأفكر ’بوسعي الكبح متأخراً هنا، أو القيام بذلك هناك’. لكنني قلتُ ربما عليّ التفكير في أمور أخرى لتحسين أدائي ربما؟".

وأكمل: "وصلت إلى الحلبة مشحوناً بالطاقة ولا أشعر بأي سوء. ربما قمتُ بعلاج ذاتي جيد بعد موناكو".

وتابع: "جلستُ وفكرتُ ربما أنني أقوم ببعض الأمور بشكل خاطئ خارج المسار".

واسترسل: "أعلمُ أن الحل يكمن لديّ، لطالما قلتُ أنني سأحاول التعامل مع السيارة، لكنني وفي قرارة نفسي، أعلم أنه بوسعي تحقيق ذلك، وضمان أنني في الموقع المناسب أكثر الأحيان".

واختتم: "بعد موناكو، جلست مع الفريق، المهندسين والمقربين وقلت ’يا أصدقاء، لنتكلم بالكامل وبنقد واضح، أعطوني ما لديكم، أين يجب عليّ التصحيح أو أين أفتقد بعض الأمور بهدف التحسين؟’".