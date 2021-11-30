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ريكاردو: فيرشتابن "صقل" أسلوبه العدائي على الحلبة لكنه ما يزال حاضرًا

قال دانيال ريكاردو أن زميله السابق في الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن قد "صقل" أسلوبه العدائي على المسار، لكنه اعترف بأن مقاربة الهولندي في المعارك مع منافسيه ما تزال كما هي.

ريكاردو: فيرشتابن "صقل" أسلوبه العدائي على الحلبة لكنه ما يزال حاضرًا

ينافس فيرشتابن سائق ريد بُل للمرة الأولى على لقب البطولة هذا الموسم، حيث فاز بتسعة سباقات ليتقدم أمام لويس هاميلتون في الترتيب العام بفارق 8 نقاط مع بقاء سباقين حتى نهاية الموسم.

وشهدت معركة اللقب بين السائقين احتدامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، كما التحما سويًا في عدة مناسبات، بما فيها الحادثتين في سباقي بريطانيا وإيطاليا.

وقد عادت الأضواء لتُسلّط على أسلوب قيادة فيرشتابن العدائي في جائزة البرازيل الكبرى في وقت سابق من الشهر الجاري عندما خرج وهو هاميلتون عن المسار بينما كانا يتنافسان على صدارة السباق.

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ويعتقد ريكاردو - الذي زامل فيرشتابن في ريد بُل من 2016 إلى 2018 قبل رحيله عن الفريق - أن نُضج الهولندي قد ساعده على تفادي المزيد من الحوادث مع منافسيه، لكنه يرى كذلك بأن العدائية ما تزال حاضرة في قيادته.

فقال: "أعتقد بوجه عام، وكوني سبق وزاملته، فلا أعلم إذا ما كانت لديّ معرفة أكبر ممن يشاهدونه من الخارج، لكن سواء كنت زميله أم لا، فنحن نعرف ماكس، وطبيعة قيادته والطريقة التي يسابق بها".

وأضاف: "إنه يتّبع دومًا مقاربة عدائية، لكنني أعتقد أنه نضج بكل تأكيد على مدار الوقت ووجد نفسه في وضع مع حوادث أو وقائع أقلّ كما كان في اعتقادي في أول موسم له في الفورمولا واحد. لذلك فإنه بالتأكيد صقل ذلك الأسلوب العدائي، لكنه ما يزال يستخدمه".

وتابع: "لا أعلم ما إذا كانت حركته في البرازيل صحيحة أم خاطئة، إذ كانا ينافسان على الفوز، وأعتقد بأن معركة اللقب في تلك المرحلة تجعلك تبذل كل ما لديك للبقاء في المنافسة والحفاظ على تلك الصدارة، وذلك ما دفع إلى ما حدث بينهما، لذلك ربما كان الأمر خارج الحدود بعض الشيء".

وأكمل: "كما قلت، أعتقد بأنه نضج منذ عامه الأول في البطولة، بالرُغم من أنني أرى بأن مقاربته لم تتغير كثيرًا في الأعوام الأخيرة، لكن دومًا ما احترمت ذلك، إذ تعلم بأنك ستواجه منافسة قوية من ماكس".

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