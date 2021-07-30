ريكاردو: فيرشتابن "أصلح" الأخطاء التي عانى منها في بداية مسيرته

ترقى فيرشتابن للقيادة ضمن صفوف فريق ريد بُل الرئيسي بعد أن قاد مع تورو روسو بداية موسم 2016، كبديل عن دانييل كفيات، بعد أربعة سباقات من بداية الموسم.

وأحرز الفوز في أول سباق له مع العلامة النمساوية في إسبانيا، ليصبح أصغر فائز بالسباقات بعمر 18 عاماً و227 يوماً، لكنه كان دائماً يتلقى انتقادات حيال أسلوب قيادته العدائي وتجاوزاته العدائية، حتى أن تشارلي وايتينغ مدير السباقات السابق الراحل في الفورمولا واحد حذّر من أنه "قد يحظى بسمعة سيئة" بعد جائزة بلجيكا الكبرى.

وكان فيرشتابن طرفاً في حوادث أثارت الجدل خلال بدايات موسم 2018، من بينها حادثته مع لويس هاميلتون في البحرين وسيباستيان فيتيل في الصين.

كما دفع ثمناً غالياً لقاء خطأ طفيف خلال تجارب موناكو، حيث أُجبر على الانطلاق من آخر الترتيب ليحظى زميله ريكاردو بالفوز.

وذلك ما أدى إلى تغيير مقاربته، لينجح منذ ذلك الحين بحصد 12 انتصاراً لصالح ريد بُل دافعاً فريقه إلى صدارة الترتيب العام لهذا الموسم، بالرغم من أن فارق صدارته لبطولة السائقين قد تقلص إلى ثماني نقاط فقط بعد حادثته العنيفة مع هامليتون خلال اللفة الأولى من سباق سيلفرستون.

وضمن معرض كلامه على هامش جولة المجر، أوضح ريكاردو سائق مكلارين أن فيرشتابن قد نضج بالفعل، وتعلم إصلاح أخطائه السابقة التي ظهرت في بدايات مسيرته.

فقال: "أعتقد أن ماكس كان تحت نوع من الضغط إن صح التعبير خلال أولى مواسمه في الفورمولا واحد، حيال بعض التجاوزات التي كان يقوم بها".

وأكمل: "أنا أعتقد وبالتأكيد أنه قد أصلح الكثير من ذلك، وأعتقد أنه قد نضج كسائق".

وتابع: "بالتأكيد، سيبقى منافساً شرساً. لكن ما أعنيه أننا كنا زميلين لثلاثة مواسم ولم نتصادم إلا مرتين، وذلك رقم منخفض باعتقادي".

وكان ريكاردو قد علق بعد جولة بريطانيا على الحادثة بين السائقين المنافسين على اللقب، مشيراً إلى أن هاميلتون كان "مسرعاً أكثر من اللزوم بالمقارنة مع مستويات التماسك"، لكنه يرى فيما حصل مجرد حادثة تسابق.

فقال: "كانا يتنافسان بشراسة طوال الموسم، لذا أرى أن ما حصل مجرد حادثة تسابق".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر الأهم من كل ذلك هو خروج ماكس سالماً".

واختتم: "من الواضح أن سلامته وصحته هما العاملان الهامان، وذلك رائع كذلك للبطولة".