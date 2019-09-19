فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: فيتيل لن يحتاج سوى لسباق واحد من أجل العودة بقوّة

المشاركات
التعليقات
ريكاردو: فيتيل لن يحتاج سوى لسباق واحد من أجل العودة بقوّة
19-09-2019

قال دانيال ريكاردو أنّ زميله السابق في صفوف ريد بُل في الفورمولا واحد سيباستيان فيتيل لن يحتاج سوى لسباقٍ واحد قوي من أجل التعافي من موسم 2019 الصعب مع فيراري.

كانت فيراري قادرة على استغلال أفضليّتها على الخطوط المستقيمة في سبا ومونزا من أجل تحقيق انتصارَين متتاليين من خلال شارل لوكلير، ليطرح ذلك المزيد من التساؤلات حول فيتيل بعد أن دخل الموسم كقائد فيراري.

كما أنّ عادة فيتيل في ارتكاب الأخطاء وضعته تحت دائرة الضوء وبات على بُعد ثلاث نقاطٍ فقط عن عقوبة الحظر من سباق بعد أن حصد 9 نقاط عقوبة على رخصة قيادته منذ العام الماضي.

وسبق لريكاردو مجاورة فيتيل في صفوف ريد بُل في موسم 2014 بعد ترقيته من تورو روسو وحقّق الأسترالي الانتصارات الثلاثة التي حصدتها ريد بُل ذلك الموسم، ولعب دورًا في انتقال فيتيل نحو فيراري في العام التالي.

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل ريكاردو إن كان بوسع فيتيل التعافي من فترة التأديات الصعبة مؤخّرًا، أجاب: "أجل، أعتقد بأنّه من المؤكّد قدرته على فعل ذلك".

وأضاف: "ربّما أنا شخصٌ مناسبٌ للإجابة على ذلك فإنّه في بعض الأحيان، في موقعٍ مشابهٍ ربّما لما كان فيه في 2014، فقد تعافى من ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّه فاز في ماليزيا خلال سباقه الثاني في 2015، إن لم تخنِّ الذاكرة".

وأردف: "يملك القدرة على التعافي، وكلّ ما سيتطلّبه الأمر هو سباقٌ واحد".

كما أشار ريكاردو إلى أنّ موسم فيتيل كان ليتغيّر نحو الأفضل لو أبقى المراقبون على فوزه بجائزة كندا الكبرى.

وكان فيتيل قد خسر ما كان ليكون فوزه وفوز فيراري الأوّل في الموسم بعد أن اعتبر المراقبون أنّه عاد إلى الحلبة بشكلٍ غير آمن وأجبر لويس هاميلتون على الخروج عن المسار إثر خروجه على المنطقة العشبيّة أثناء احتلاله الصدارة، وهو ما منح الفوز لسائق مرسيدس.

وقال الأسترالي: "أعتقد بأنّ لذلك تأثيرًا كبيرًا على أداء فيتيل، ربّما بدأ ذلك في كندا – ولا أحاول الحديث نيابة عنه".

واضاف: "كان الجدل الذي وقع هناك واضحًا، كان ليكون فوزه الأوّل هذا الموسم. لو سارت الأمور على نحوٍ مختلف، لغيّر ذلك النتيجة بأكملها في السباقات التالية. لا تعلم مطلقًا".

وسبق لفيتيل تحقيق أربعة انتصارات بجائزة سنغافورة الكبرى، ليتعادل مع هاميلتون، لكنّ فوزه الأخير هناك يعود إلى 2015.

وقال ريكاردو: "دائمًا ما كان قويًا هنا في سنغافورة، لذا قد تكون عطلة نهاية هذا الأسبوع مناسبة له للقيام بذلك".

وأضاف: "ذلك مثالٌ على حاجته لسباقٍ واحد لقلب الطاولة. من الواضح أنّ هناك الكثير من الأشياء للتعامل معها في هذه الرياضة، خاصة عندما تكون في القمّة".

وأكمل: "لا يقتصر الأمر على الموهبة بعد الآن، بل الضغط، والمساحة وموقعك في حياتك الشخصيّة وكلّ تلك الأمور".

واختتم حديثه بالقول: "لا تخسر موهبتك، لذا هل لا يزال بوسعه القيادة بسرعة؟ بالتأكيد، وأعتقد بأنّه ينتظر عطلة نهاية الأسبوع من أجل وضع كلّ شيء في نصابه واستعادة نفسه. قد يحدث ذلك نهاية هذا الأسبوع بالفعل".

دانيال ريكاردو، رينو وسيباستيان فيتيل، فيراري

دانيال ريكاردو، رينو وسيباستيان فيتيل، فيراري

تصوير: صور ساتون

المقال التالي
ساينز: سرعة هلكنبرغ يجب أن تضمن بقاءه في الفورمولا واحد

المقال السابق

ساينز: سرعة هلكنبرغ يجب أن تضمن بقاءه في الفورمولا واحد

المقال التالي

هاميلتون يشيد بعودة كوبتسا "المثيرة للإعجاب" للفورمولا واحد

هاميلتون يشيد بعودة كوبتسا "المثيرة للإعجاب" للفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف يرى احتمال 25 بالمئة لخروج هاميلتون من مرسيدس

2
فورمولا 1

بوتاس يتصدر اليوم الأول من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

3
فورمولا 1

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه

4
فورمولا 1

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

5
فورمولا 1

هوندا تعتذر على مشكلة الصمام الخانق التي واجهت فيرشتابن في سباق أبوظبي

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

أوكون: المشاركة مع رينو مهمّة على خلفيّة "المشكلة الكبيرة" لموسم 2020
F1

أوكون: المشاركة مع رينو مهمّة على خلفيّة "المشكلة الكبيرة" لموسم 2020

بوتاس يتصدر اليوم الأول من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد
F1

بوتاس يتصدر اليوم الأول من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

سباق أبوظبي أظهر أهمية "دي آر أس" في الحقبة الحالية للفورمولا واحد
F1

سباق أبوظبي أظهر أهمية "دي آر أس" في الحقبة الحالية للفورمولا واحد

فيراري: تمّ تفقّد مستويات الوقود لدينا "على الأقل عشر مرات" هذا الموسم
F1

فيراري: تمّ تفقّد مستويات الوقود لدينا "على الأقل عشر مرات" هذا الموسم

وولف يرى احتمال 25 بالمئة لخروج هاميلتون من مرسيدس
F1

وولف يرى احتمال 25 بالمئة لخروج هاميلتون من مرسيدس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.