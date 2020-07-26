فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن

المشاركات
التعليقات
ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن
26-07-2020

قال دانيال ريكاردو أنّ زميله السابق في الفورمولا واحد سيباستيان فيتيل ينبغي أنّ يتحلّى بالصبر والعقل المنفتح إذا ما رغب إنجاح تحدّي الانتقال إلى صفوف أستون مارتن الموسم المُقبل.

في ظل المحادثات التي يخوضها فيتيل مع أستون مارتن لشغل مقعد في صفوفها العام المُقبل، فقد زادت الوتيرة القوية الحالية للفريق الذي يشارك هذا الموسم تحت اسم ريسينغ بوينت من فرص اختياره من قِبَل الألماني لمواصلة مسيرته هناك.

لكنّ مغادرة فريق مثل فيراري يستهدف حصد بطولة العالم إلى فريق مثل أستون مارتن الذي يلاحق منصات التتويج سيحتاج إلى ذهنية جديدة من الألماني للتعامل مع الوضع الجديد.

اقرأ أيضاً:

وقد سبقه ريكاردو إلى تلك التجربة عندما انتقل من أحد فرق الصدارة ليخوض تحديًا ضمن أحد فرق الوسط، وذلك بعدما آثر ترك ريد بُل والانتقال إلى رينو في بداية 2019.

وقد اعترف الأسترالي بأنّه وبينما يكون هنالك قدر عالٍ من الرضا من خلال دفع أحد الفرق نحو مجموعة الصدارة، إلّا أنّه يُدرك بذات القدر أنّ ذلك يصاحبه بعض التحديات الذهنية الكبيرة التي يجب تجاوزها على المدى القصير.

فقال: "أفكّر في سيباستيان، في وضعه الحالي، حيث خاض كامل مسيرته تقريبًا في هذه الرياضة ينافس ضمن فرق الصدارة. على الأرجح كل عام أمضاه في الفورمولا واحد تواجد فيه على منصّة التتويج بطريقة أو بأخرى، لذا وفي حال انتقل إلى أحد فرق الوسط، فستكون تلك منطقة غريبة عليه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك يتطلّب عقلًا منفتحًا أكثر بعض الشيء، وبالتأكيد بعض الصبر. ولكنّ الأمر يعود إليه بالطبّع وإلى ما يرى أنّه سيمثّل الفصل التالي في مسيرته".

ويعتقد ريكاردو أنّ القرار الأساسي أمام فيتيل ليس حول ما إذا كان سيلتزم مع أستون مارتن لموسم 2021، ولكن ما إذا كان لديه الدافع للبقاء في الرياضة لفترة كافية لحصد ثمار انتقاله للفريق.

"أرى أنّه إذا كان ما يزال يملك الإرادة للقيادة والمنافسة ضمن أعلى مستوى، فأنا أعتقد 100 بالمئة أن عليه مواصلة مسيرته في الرياضة" قال ريكاردو الذي زامل فيتيل ضمن صفوف ريد بُل في 2014.

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "إذا ما كان خياره ضمن أحد فرق الوسط، عندها سيكون الطريق أطول نحو هدفه. لذلك أعتقد بأنّه سيتعيّن عليه إظهار التزامٍ لتلك الخطوة ليس فقط لعام إضافي، بل نتحدث هنا عن عامين أو ثلاثة على الأقل. لكنّ ذلك سؤال وحده هو من يستطيع الإجابة عليه".

واختتم: "كزميل سابق له، فأنا أحب وأقدّر سيباستيان بكل تأكيد، وأحترمه كذلك كسائق في هذه الرياضة، ولهذا وفي حال رغب مواصلة مسيرته، فأتمنى أن يجد المكان الذي يكون سعيدًا فيه".

حلبة إيمولا تستهدف كذلك مكانًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021

المقال السابق

حلبة إيمولا تستهدف كذلك مكانًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
19د

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن

ماركيز: غيابي لن يُقلّل من قيمة لقب الموتو جي بي في 2020
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز: غيابي لن يُقلّل من قيمة لقب الموتو جي بي في 2020

وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

مكلارين و"غولف" النفطية: شراكة تعود للواجهة من جديد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين و"غولف" النفطية: شراكة تعود للواجهة من جديد

قوانين المحادثات اللاسلكية منعت مرسيدس من طمأنة هاميلتون حيال محركه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

قوانين المحادثات اللاسلكية منعت مرسيدس من طمأنة هاميلتون حيال محركه

أحدث الأخبار

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
19د

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن

حلبة إيمولا تستهدف كذلك مكانًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة إيمولا تستهدف كذلك مكانًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021

وولف: "ليس خطأنا" أنّ مرسيدس مهيمنة في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: "ليس خطأنا" أنّ مرسيدس مهيمنة في 2020

عودة الفورمولا واحد إلى إيمولا ستكون عبر عطلة نهاية أسبوع من يومين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عودة الفورمولا واحد إلى إيمولا ستكون عبر عطلة نهاية أسبوع من يومين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن

19د
2
موتو جي بي

ماركيز: غيابي لن يُقلّل من قيمة لقب الموتو جي بي في 2020

3
فورمولا 1

وولف: "ليس خطأنا" أنّ مرسيدس مهيمنة في 2020

4
فورمولا 1

فيراري تعيد هيكلة قسمها التقني بعد البداية المتعثّرة في 2020

أحدث ملفات الفيديو

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

شبكة انطلاق جائزة المجر الكبرى 01:01
فورمولا 1

شبكة انطلاق جائزة المجر الكبرى

مكلارين أم.سي.أل35: جناح تي 01:09
فورمولا 1

مكلارين أم.سي.أل35: جناح تي

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى 05:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى

أحدث الأخبار

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن
فورمولا 1

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن

حلبة إيمولا تستهدف كذلك مكانًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1

حلبة إيمولا تستهدف كذلك مكانًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021

وولف: "ليس خطأنا" أنّ مرسيدس مهيمنة في 2020
فورمولا 1

وولف: "ليس خطأنا" أنّ مرسيدس مهيمنة في 2020

عودة الفورمولا واحد إلى إيمولا ستكون عبر عطلة نهاية أسبوع من يومين
فورمولا 1

عودة الفورمولا واحد إلى إيمولا ستكون عبر عطلة نهاية أسبوع من يومين

نوريس: العمل على السيارة مع الفريق أفضل من مشاهدة "نتفليكس"
فورمولا 1

نوريس: العمل على السيارة مع الفريق أفضل من مشاهدة "نتفليكس"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.