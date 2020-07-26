ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح لينتقل إلى أستون مارتن

في ظل المحادثات التي يخوضها فيتيل مع أستون مارتن لشغل مقعد في صفوفها العام المُقبل، فقد زادت الوتيرة القوية الحالية للفريق الذي يشارك هذا الموسم تحت اسم ريسينغ بوينت من فرص اختياره من قِبَل الألماني لمواصلة مسيرته هناك.

لكنّ مغادرة فريق مثل فيراري يستهدف حصد بطولة العالم إلى فريق مثل أستون مارتن الذي يلاحق منصات التتويج سيحتاج إلى ذهنية جديدة من الألماني للتعامل مع الوضع الجديد.

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وقد سبقه ريكاردو إلى تلك التجربة عندما انتقل من أحد فرق الصدارة ليخوض تحديًا ضمن أحد فرق الوسط، وذلك بعدما آثر ترك ريد بُل والانتقال إلى رينو في بداية 2019.

وقد اعترف الأسترالي بأنّه وبينما يكون هنالك قدر عالٍ من الرضا من خلال دفع أحد الفرق نحو مجموعة الصدارة، إلّا أنّه يُدرك بذات القدر أنّ ذلك يصاحبه بعض التحديات الذهنية الكبيرة التي يجب تجاوزها على المدى القصير.

فقال: "أفكّر في سيباستيان، في وضعه الحالي، حيث خاض كامل مسيرته تقريبًا في هذه الرياضة ينافس ضمن فرق الصدارة. على الأرجح كل عام أمضاه في الفورمولا واحد تواجد فيه على منصّة التتويج بطريقة أو بأخرى، لذا وفي حال انتقل إلى أحد فرق الوسط، فستكون تلك منطقة غريبة عليه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك يتطلّب عقلًا منفتحًا أكثر بعض الشيء، وبالتأكيد بعض الصبر. ولكنّ الأمر يعود إليه بالطبّع وإلى ما يرى أنّه سيمثّل الفصل التالي في مسيرته".

ويعتقد ريكاردو أنّ القرار الأساسي أمام فيتيل ليس حول ما إذا كان سيلتزم مع أستون مارتن لموسم 2021، ولكن ما إذا كان لديه الدافع للبقاء في الرياضة لفترة كافية لحصد ثمار انتقاله للفريق.

"أرى أنّه إذا كان ما يزال يملك الإرادة للقيادة والمنافسة ضمن أعلى مستوى، فأنا أعتقد 100 بالمئة أن عليه مواصلة مسيرته في الرياضة" قال ريكاردو الذي زامل فيتيل ضمن صفوف ريد بُل في 2014.

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وأكمل: "إذا ما كان خياره ضمن أحد فرق الوسط، عندها سيكون الطريق أطول نحو هدفه. لذلك أعتقد بأنّه سيتعيّن عليه إظهار التزامٍ لتلك الخطوة ليس فقط لعام إضافي، بل نتحدث هنا عن عامين أو ثلاثة على الأقل. لكنّ ذلك سؤال وحده هو من يستطيع الإجابة عليه".

واختتم: "كزميل سابق له، فأنا أحب وأقدّر سيباستيان بكل تأكيد، وأحترمه كذلك كسائق في هذه الرياضة، ولهذا وفي حال رغب مواصلة مسيرته، فأتمنى أن يجد المكان الذي يكون سعيدًا فيه".