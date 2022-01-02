ريكاردو فقد "بعض الثقة" بعد بداية موسمه "المثيرة للضحك" في 2021

انضمّ ريكاردو إلى مكلارين ضمن عقدٍ بثلاثة أعوامٍ بدءًا من موسم 2021 بعد مغادرته لرينو، لكنّه فشل في البداية في مجاراة زميله لاندو نوريس.

وحقّق نوريس ثلاث منصّات تتويج وأكثر من ضعف رصيد نقاط ريكاردو قبل العطلة الصيفيّة بالنظر إلى تواصل معاناة الأسترالي طوال النصف الأوّل من الموسم.

لكنّ ريكاردو ردّ بقوّة عبر تحقيقه انتصار مكلارين الأوّل منذ قرابة تسعة أعوامٍ ضمن جائزة إيطاليا الكبرى، ليتقدّم ثنائيّة الفريق أمام زميله نوريس.

وقال الأسترالي حينها عبر اللاسلكي: "علمت أنّ هذا الفوز قادمٌ، لذا شكرًا لكم على مساندتكم. لكلّ من اعتقد بأنّني غادرت، لم أغادر مطلقًا. ابتعدت قليلًا فحسب".

وقال ريكاردو أنّ تلك الرسالة لم تكن موجّهة إلى أولئك الذين استبعدوه فحسب، بل لنفسه، وذلك بعد اعترافه بأنّه بدأ بمواجهة بعض الشكوك والتساؤلات حول نفسه.

وقال في هذا الصدد ضمن حوارٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في نهاية الموسم المنقضي: "وجّهت تلك الرسالة إلى من اعتقدوا بأنّني انتهيت، أو أنّني في طريق النهاية".

وأضاف: "لكن أوّلًا كانت تلك الرسالة لي لأنّني بدأت بفقدان بعض الثقة والإيمان بنفسي في بعض الأحيان وبدأت بالتشكيك في نفسي، ولماذا أعاني بذلك القدر؟ هل أواجه بعض الخوف ولست بصدد الضغط على السيارة بقوّة؟".

وأكمل: "علمت أنّني لم أكن أفعل ذلك، لكن عندما لا تسير الأمور على نحوٍ جيّد، فإنّ بعض الأسئلة تبرز. لذا عندما قلت بأنّني: لم أغادر مطلقًا، فقد كانت تلك العبارة موجّهة لي كذلك، أن أقول أنّ بوسعي مواصلة تقديم هذا الأداء ولا أزال أنتمي لهذه البطولة".

وقال ريكاردو أنّه بعد النهاية القويّة لموسم 2020 مع رينو وتأهّله أمام نوريس في الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021 في البحرين، اعتقد جزء من تفكيره بأنّ "الأمور ستُصبح أفضل من الآن فصاعدًا".

وقال الأسترالي: "ربّما كان ذلك سيّئًا لأنّه كان من الغريب تراجعي أكثر إلى الخلف على مدار السباقات التالية".

وأضاف: "لكن أجل، أعتقد بأنّ النصف الثاني من موسمي كان أفضل. حقّقت فوزًا وفعلت كل هذا وأكّدت الكثير من الأشياء لنفسي".

وأردف: "أنا سعيد. سعيد بما عليه الكثير من الأشياء. ليس وضعًا مثاليًا. لكنّني سعيد".

وقال ريكاردو أنّ صور الكاميرا من على سيارته وهو حزينٌ أثناء تفقّده ضرر سيارته في خطّ الحظائر المغلق بعد أن كان ضحيّة فوضى اللفّة الأولى في المجر "شرحت كلّ شيء حول حاجته للعطلة الصيفيّة".

وقال في هذا الصدد: "بقدر ما كنت حزينًا حينها، فإنّ جزءًا منّي كان سعيدًا، لأنّ النصف الأوّل من الموسم انتهى".

وأكمل: "حسنًا كان مثيرًا للضحك تقريبًا. لذا دعوني أصعد إلى الطائرة ولا أكترث للفورمولا واحد لمدّة أسبوعين".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ كلّ شخصٍ يعمل بشكلٍ مختلف، لكنّني أحتاج للهروب أحيانًا. لست سائقًا يتوجّه إلى سريره كلّ ليلة وهو يُفكّر في الفورمولا واحد. لذا علمت بأنّ تلك العطلة ستكون مفيدة لي".