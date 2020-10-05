ريكاردو غير نادم على خطوة الانتقال إلى مكلارين رغم تحسّن أداء رينو

شهد سوق السائقين حركة غير متوقّعة عندما قررت فيراري عدم التجديد لسائقها الحالي وبطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل، حيث وقّع ريكاردو مع مكلارين ليحل مكان كارلوس ساينز الذي سيدافع عن ألوان القلعة الحمراء في 2021.

وقد أشعر قرار ريكاردو بالالتزام مع مكلارين قبل حتّى أن يسابق على سيارة رينو لهذا العام مدير الفريق الفرنسي سيريل أبيتبول بالإحباط في وقتها.

ومنذ ذلك الحين، حققت رينو خطوات لائقة إلى الأمام مع سيارتها، ولا سيما بداية من جائزة بلجيكا الكبرى، حيث يتواجد الفريق حاليًا على بُعد سبع نقاط فقط خلف مكلارين ضمن صراع ضارٍ على المركز الثالث في ترتيب الصانعين.

وبينما قد يكون التقدم الكبير الذي حققته رينو مع سيارة هذا العام، والوتيرة السريعة التي يتمتع بها حاليًا مع الفريق، جعل ريكاردو ربما يفكّر فيما كان ليُحقق لو لم يلتزم مع مكلارين، لكنّ الأسترالي ما يزال سعيدًا بقراره.

حيث قال: "مع احترامي الكبير لرينو، والموقع الذي أتواجد فيه حاليًا، لكنّني لم أشعر بالندم على قراري. هل أنا سعيد بالتقدم الذي يحققه الفريق حاليًا؟ بكل تأكيد. إذا كان ذلك يعني أنّ رينو ستكون منافسة قوية العام المُقبل، ما سيدفع مكلارين للتحسّن أكثر، فأعتقد بأنّ ذلك جيّد وفي صالح الجميع. لذلك، لا، لست نادمًا على قراري".

وأضاف: "كما أنني سعيد كذلك بالتقدم الحاصل. حيث أرغب بالمنافسة في المقدمة، ونعلم بأنّ كل سباق في الفورمولا واحد مهم للغاية. لذلك كلما كان التقدم أقرب وأسرع، كلما كان ذلك أفضل".

وتابع: "أنا ممتن لتحقيقنا هذا التقدم، وأشعر بأنني جزء منه، وهو أمر مهم كذلك بالنسبة لي وبالنسبة لتطوري كسائق أيضاً".

في المقابل، لم يترك ريكاردو ورينو خطوة انتقال الأسترالي إلى مكلارين تؤثّر على عملهما هذا العام، حيث واصل الفريق الفرنسي انفتاحه مع سائقه ضمن النقاشات التقنية.

وذلك قرار رحّب به ريكاردو بشكل كبير، وما يزال يضغط بقوة من أجل اقتناص منصّة تتويج لرينو في 2020.

"لم يغلق الفريق الأبواب أمامي في أيّ جانب. حيث أقوم بحصص المُحاكاة وكل هذه الأمور، لذلك كان من الجيّد للغاية العمل معهم، وأعلم أنّ ذلك لم يكن سهلًا بعد قراري" قال ريكاردو.

واختتم: "ولا سيما وبعض الأفراد في الفريق يعلمون أنني لن أواصل معهم بعد هذا العام، لكنّني سأبذل أفضل ما لدي حتى اليوم الأخير".