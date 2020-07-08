ريكاردو "غير محطّم الأعصاب" جراء الانسحاب المبكر في النمسا

كان ريكاردو يحتل المركز العاشر عندما طلب منه فريقه الانسحاب بعد 17 لفة فقط، حيث اعترف بأنه شعر بالإحباط بعد أن تسببت سيارتا الأمان بخلط الأوراق وسمحت لسيارات الوسط بالمنافسة.

حيث قال: "كان السباق مبكراً عندما عانينا من المشكلة ومن ثم دخلت سيارتا الأمان واختلطت الأوراق في السباق، أنا واثق أنه كان بوسعنا تسجيل مجموعة جيدة من النقاط. لكن هذا لم يحصل".

وأكمل: "أعتقد أن السبب في عدم ’تحطمي بالكامل’ حالياً هو أننا سنعود الأسبوع المقبل مع فرصة أخرى على المسار، لذا أنا متفائل من أننا سنتمكن من حل المشكلة".

وتابع: "كانت مشلة تبريد، كانت حرارة المحرك ترتفع بشكل كبير وبسرعة. لذا لم أشعر حقيقة بذلك، بل أخبرني الفريق أن أعيد السيارة إلى وضع الأمان قبل أن يسوء الوضع، لذا أعتقد أننا أنقذنا كل شيء في الوقت الملائم".

وأردف: "تصاعدت الأحداث في السباق بعد ذلك، حالما دخل الجميع منصات الصيانة ووضعوا إطارات ’ميديوم’. لكن لا بأس، كان علينا إنقاذ المحرك، ومن الواضح أنه علينا استعماله لعدة سباقات".

بالمقابل، يرى ريكاردو أن مشكلة التبريد سهلة الحل، فقال: "أنا متفائل، أعتقد أنهم قريبون جداً من إيجاد سبب المشكلة مما فهمته".

وأردف: "من الواضح أنه مرت فترة طويلة منذ أن دخلنا السباقات، لكن ربما أن الحرارة المرتفعة تسبب بالمشاكل للفرق الأخرى كذلك: مرسيدس، ريد بُل وهاس".

من جهة أخرى، اعترف ريكاردو أن شعوره بالإحباط تلاشى بمجرد فكرة انطلاق السباقات من جديد.

فقال: "لا أريد أن يساء فهمي، لا أود القول أنني مسرور فقط بتواجدي هنا، من الواضح أنني أود تقديم أداء جيد وحصد النقاط، لكن مجرد العودة تمنحني شعوراً جيداً".

واختتم: "أعتقد بأن جميعنا يشعر بذلك، لقد نجحنا بالوصول إلى هذه النقطة، وسنواصل العمل. لدينا فرصة أخرى الأسبوع المقبل، لذا ربما هذا خفف من إحباطي. أنا متفائل للسباق التالي".