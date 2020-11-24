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ريكاردو غير محبط لتواجد رينو في آخر معركة المركز الثالث

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ريكاردو غير محبط لتواجد رينو في آخر معركة المركز الثالث

قال دانيال ريكاردو أنّه لا يشعر بخيبة أمل لكون رينو الآن هي الفريق "المستضعف" في مؤخّرة المعركة على المركز الثالث في بطولة الصانعين خلف غريمتيها ريسينغ بوينت ومكلارين.

لعب الأسترالي دورًا محوريًا في المعركة الشرسة بين فريقه رينو وغريمتيها على مركز أفضل البقية خلف مرسيدس وريد بُل.

لكن وبينما فصلت نقطة واحدة فقط بين الفرق الثلاثة قبل جائزة تركيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، لكنّ جولة قوية لصالح ريسينغ بوينت ومخيبة للآمال بالنسبة لرينو تركت الصانع الفرنسي متأخّرًا الآن بفارق 18 نقطة.

واعترف ريكاردو بأنّ الوضع الحالي ليس مثاليًا، لكنه قال بأنه ومع بقاء ثلاثة سباقات حتى نهاية الموسم، فما تزال هنالك فرصة كبيرة لرينو من أجل العودة.

"نحن الفريق المتأخّر المستضعف الآن بكل تأكيد، لكن ما تزال الفرصة أمامنا، وما تزال هنالك ثلاثة سباقات" قال ريكاردو.

وأضاف: "إذا ما كان هنالك سباق واحد متبقٍ فقط، أو حتى اثنين، فكنت لأشعر بمزيد من التشاؤم بكل تأكيد، ولكن ما يزال بوسعنا بلوغ الهدف".

وتابع: "من المؤسف بالطبّع تأرجح الوضع بهذا الشكل في تركيا. الأمر مؤلم بعض الشيء، لا يُمكننا إنكار ذلك".

وأكمل: "بالرُغم من أن السباقات المتبقية ستكون جافة على الأرجح، لكن ستكون هنالك فرصة لخلط الأوراق، فنحن نعرف حلبة البحرين والمنعطف الأول الضيق هناك. لذلك ربما ربما سيرغب سيرجيو (بيريز) و(لانس) سترول بأنّ يصطدما ببعضهما البعض! سنرى".

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من جانبه، أبدى زميل ريكاردو بالفريق إستيبان أوكون بعض التفاؤل بأنّ المعركة مع ريسينغ بوينت ومكلارين بعيدة كل البعد عن نهايتها.

فقال عند سؤاله إذا ما يزال بوسع رينو الفوز بتلك المعركة: "نعم، أعتقد ذلك بشكل كبير. أرى أنّه ما تزال أمامنا كل الفرص. فما تزال هنالك ثلاثة سباقات، والكثير من النقاط متاحة".

واختتم: "الأمور من الممكن أن تتحول بسرعة من خلال الموقع الذي نتواجد فيه. لذلك لا يعتريني شك بأنّنا سندخل مجددًا في تلك المعركة في البحرين وأبوظبي كذلك".

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