ريكاردو: غرور كلّ سائق سيلعب دورًا في النمسا

قال الأسترالي، الذي حصل على أفضليّة إثر خوضه ليوم تجارب على حلبة ريد بُل رينغ باستخدام سيارة رينو من 2018 هذا الأسبوع، أنّ جميع السائقين سيُحاولون إظهار أيّهم عاد بأفضل مستوى إثر فترة التوقّف المطوّلة.

وبالرغم من أنّ التجارب كانت مفيدة فإنّ ريكاردو يتوقّع بأن السائقين الذين لم يحظوا بفرصة القيادة خلال فترة التوقّف سيتعافون سريعًا بحلول يوم السباق.

وقال الأسترالي للبرنامج الإذاعي الرسمي للفورمولا واحد: "سنخوض الكثير من التجارب (حصص التجارب الحرّة)، أي أنّ عطلة نهاية أسبوع السباق ستسير على النحو الطبيعيّ. سنحظى بالكثير من الوقت خلف المقود قبل يوم السباق".

وأضاف: "لكن عندما ينطلق السباق فإنّنا سنحاول جميعًا أن نُظهر للجميع: لقد تدرّبت بجهدٍ أكبر خلال فترة الحجر، أو: أنا أقلّ تراجعًا في الأداء من الآخرين. أنا متأكّدٌ من أنّ غرور بعض السائقين سيظهر".

وأكمل: "أو سيكون الكلّ حذرًا للغاية، أعتقد بأنّ السباق سيكون حماسيًا للغاية. لا نعلم عدد السباقات التي سنخوضها هذا العام، لذا قد تدخل الموسم بعقليّة تكريس كامل الأهميّة لكلّ سباق".

وقال ريكاردو أنّ التجارب على متن سيارة "آر.اس18" كانت مفيدة، خاصة على صعيد تعوّد جسده مجدّدًا على القيادة بعد فترة توقّف تجاوزت ثلاثة أشهر.

وقال: "كان من الرائع العودة للقيادة. بدت اللفّات الأولى غريبة بعض الشيء. الأمر ذاته في سائر جوانب الحياة عندما تتوقّف عن فعل شيء ما اعتدت عليه فلا يتطلّبك الأمر الكثير من الوقت حتّى استعادة الشعور الطبيعيّ".

وأردف: "لكنّ مغادرة المرآب وإكمال اللفّات الأولى بدا غريبًا بعض الشيء. لكنّني سعيدٌ بخوض هذه التجارب وتعويد الجسد، وتشعر حتّى بالإرهاق الجسديّ في اليوم التالي، أشعر بذلك بالفعل الآن".

وأكمل: "كان من الجيّد العودة إلى وضع العمل، بقدر ما كانت فترة الحجر جيّدة في المزرعة (في أسترالي) فإنّني افتقدت المنافسة والعمل الجديين. من الواضح أنّنا حظينا بفرصة قيادة سيارة "آر.اس20" في التجارب الشتويّة قبل الوباء".

وأردف: "تغيّر الوضع كثيرًا على صعيد الأداء في عامين، سأقول بأنّه من الرائع قيادة سيارة منذ عامين لأنّ ذلك يُظهر لك حجم التقدّم الذي حقّقته الرياضة".

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ويأمل ريكاردو أن تتواجد رينو في مقدّمة ركب ملاحقي الفرق الكبيرة هذا الموسم.

وقال: "كلّ ما لدينا الآن هو التجارب الشتويّة في فبراير. حصلنا على تحليلاتنا آنذاك إثر التجارب، وحاولنا معرفة موقعنا بالمقارنة مع الآخرين. كلّ ما يسعني قوله هو أنّه كان من الصعب للغاية معرفة إن كنّا نحن أفضل فرق الوسط أم لا".

وتابع: "بدا بأنّ هناك ثلاثة فرق على الأقل ضمن مجال عُشرٍ من الثانية في مقدّمة خطّ الوسط".

وأكمل: "ربّما كانت عطلة نهاية أسبوع سباق النمسا العام الماضي الأسوأ لنا في الموسم بأكمله. أعتقد بأنّنا إن توجّهنا إلى هناك وكنّا في مقدّمة فرق الوسط فإنّ ذلك سيكون جيّدًا لنا لبقيّة الموسم".

كما أنّ حلبة ريد بُل رينغ منحت رينو فرصة اختبار بروتكولات خطّ الحظائر الجديدة التي قدّمتها "فيا" تماشيًا مع متطلّبات الوضع الوبائي لفيروس "كوفيد-19".

وقال الأسترالي: "كان الوضع مختلفًا بكلّ تأكيد، أعني جميع اجتماعاتنا، وتحاليلنا، كلّها كانت تجري عبر اتّصالات فيديو. كان أغلبنا جالسين في ذات المنطقة تقريبًا، لكنّنا متباعدون، لذا عقدنا الاجتماعات عبر الفيديو، وكان الجميع يرتدي الأقنعة في المرآب".

وواصل شرحه بالقول: "وبالنسبة للميكانيكيّ الذي يشدّ حزامي فقد طلبت منه عدم الاقتراب كثيرًا منّي".

واختتم: "الجميع بصدد التعوّد على هذه التدابير. أعتقد بأنّ الأمر يتمحور ببساطة حول مزيد الوعي بالمساحات الشخصيّة. مثلما هو الحال مع أغلب التغييرات فإنّ الأمر يتطلّب بعض الوقت للتأقلم، لكن يُمكننا التعوّد والتأقلم بحلول الوقت المناسب".