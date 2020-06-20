فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: غرور كلّ سائق سيلعب دورًا في النمسا

المشاركات
التعليقات
ريكاردو: غرور كلّ سائق سيلعب دورًا في النمسا
20-06-2020

يتوقّع دانيال ريكاردو سائق فريق رينو في الفورمولا واحد أنّ "غرور كلّ سائق" سيظهر في الواجهة عند استئناف التسابق في النمسا مطلع الشهر المقبل.

قال الأسترالي، الذي حصل على أفضليّة إثر خوضه ليوم تجارب على حلبة ريد بُل رينغ باستخدام سيارة رينو من 2018 هذا الأسبوع، أنّ جميع السائقين سيُحاولون إظهار أيّهم عاد بأفضل مستوى إثر فترة التوقّف المطوّلة.

وبالرغم من أنّ التجارب كانت مفيدة فإنّ ريكاردو يتوقّع بأن السائقين الذين لم يحظوا بفرصة القيادة خلال فترة التوقّف سيتعافون سريعًا بحلول يوم السباق.

وقال الأسترالي للبرنامج الإذاعي الرسمي للفورمولا واحد: "سنخوض الكثير من التجارب (حصص التجارب الحرّة)، أي أنّ عطلة نهاية أسبوع السباق ستسير على النحو الطبيعيّ. سنحظى بالكثير من الوقت خلف المقود قبل يوم السباق".

وأضاف: "لكن عندما ينطلق السباق فإنّنا سنحاول جميعًا أن نُظهر للجميع: لقد تدرّبت بجهدٍ أكبر خلال فترة الحجر، أو: أنا أقلّ تراجعًا في الأداء من الآخرين. أنا متأكّدٌ من أنّ غرور بعض السائقين سيظهر".

وأكمل: "أو سيكون الكلّ حذرًا للغاية، أعتقد بأنّ السباق سيكون حماسيًا للغاية. لا نعلم عدد السباقات التي سنخوضها هذا العام، لذا قد تدخل الموسم بعقليّة تكريس كامل الأهميّة لكلّ سباق".

اقرأ أيضاً:

وقال ريكاردو أنّ التجارب على متن سيارة "آر.اس18" كانت مفيدة، خاصة على صعيد تعوّد جسده مجدّدًا على القيادة بعد فترة توقّف تجاوزت ثلاثة أشهر.

وقال: "كان من الرائع العودة للقيادة. بدت اللفّات الأولى غريبة بعض الشيء. الأمر ذاته في سائر جوانب الحياة عندما تتوقّف عن فعل شيء ما اعتدت عليه فلا يتطلّبك الأمر الكثير من الوقت حتّى استعادة الشعور الطبيعيّ".

وأردف: "لكنّ مغادرة المرآب وإكمال اللفّات الأولى بدا غريبًا بعض الشيء. لكنّني سعيدٌ بخوض هذه التجارب وتعويد الجسد، وتشعر حتّى بالإرهاق الجسديّ في اليوم التالي، أشعر بذلك بالفعل الآن".

وأكمل: "كان من الجيّد العودة إلى وضع العمل، بقدر ما كانت فترة الحجر جيّدة في المزرعة (في أسترالي) فإنّني افتقدت المنافسة والعمل الجديين. من الواضح أنّنا حظينا بفرصة قيادة سيارة "آر.اس20" في التجارب الشتويّة قبل الوباء".

وأردف: "تغيّر الوضع كثيرًا على صعيد الأداء في عامين، سأقول بأنّه من الرائع قيادة سيارة منذ عامين لأنّ ذلك يُظهر لك حجم التقدّم الذي حقّقته الرياضة".

اقرأ أيضاً:

ويأمل ريكاردو أن تتواجد رينو في مقدّمة ركب ملاحقي الفرق الكبيرة هذا الموسم.

وقال: "كلّ ما لدينا الآن هو التجارب الشتويّة في فبراير. حصلنا على تحليلاتنا آنذاك إثر التجارب، وحاولنا معرفة موقعنا بالمقارنة مع الآخرين. كلّ ما يسعني قوله هو أنّه كان من الصعب للغاية معرفة إن كنّا نحن أفضل فرق الوسط أم لا".

وتابع: "بدا بأنّ هناك ثلاثة فرق على الأقل ضمن مجال عُشرٍ من الثانية في مقدّمة خطّ الوسط".

وأكمل: "ربّما كانت عطلة نهاية أسبوع سباق النمسا العام الماضي الأسوأ لنا في الموسم بأكمله. أعتقد بأنّنا إن توجّهنا إلى هناك وكنّا في مقدّمة فرق الوسط فإنّ ذلك سيكون جيّدًا لنا لبقيّة الموسم".

كما أنّ حلبة ريد بُل رينغ منحت رينو فرصة اختبار بروتكولات خطّ الحظائر الجديدة التي قدّمتها "فيا" تماشيًا مع متطلّبات الوضع الوبائي لفيروس "كوفيد-19".

وقال الأسترالي: "كان الوضع مختلفًا بكلّ تأكيد، أعني جميع اجتماعاتنا، وتحاليلنا، كلّها كانت تجري عبر اتّصالات فيديو. كان أغلبنا جالسين في ذات المنطقة تقريبًا، لكنّنا متباعدون، لذا عقدنا الاجتماعات عبر الفيديو، وكان الجميع يرتدي الأقنعة في المرآب".

وواصل شرحه بالقول: "وبالنسبة للميكانيكيّ الذي يشدّ حزامي فقد طلبت منه عدم الاقتراب كثيرًا منّي".

واختتم: "الجميع بصدد التعوّد على هذه التدابير. أعتقد بأنّ الأمر يتمحور ببساطة حول مزيد الوعي بالمساحات الشخصيّة. مثلما هو الحال مع أغلب التغييرات فإنّ الأمر يتطلّب بعض الوقت للتأقلم، لكن يُمكننا التعوّد والتأقلم بحلول الوقت المناسب".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
"فيا" توضّح تفاصيل تغييرات قوانين الفورمولا واحد الجديدة قبل انطلاق الموسم

المقال السابق

"فيا" توضّح تفاصيل تغييرات قوانين الفورمولا واحد الجديدة قبل انطلاق الموسم
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"فيا" توضّح تفاصيل تغييرات قوانين الفورمولا واحد الجديدة قبل انطلاق الموسم

27د
2
فورمولا 1

لوكلير يقود سيارة فيراري 2020 حول شوارع مارانيللو

3
فورمولا 1

فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو

4
eSports

جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون 02:34
فورمولا 1

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد 03:00
فورمولا 1

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ريكاردو: غرور كلّ سائق سيلعب دورًا في النمسا
فورمولا 1

ريكاردو: غرور كلّ سائق سيلعب دورًا في النمسا

"فيا" توضّح تفاصيل تغييرات قوانين الفورمولا واحد الجديدة قبل انطلاق الموسم
فورمولا 1

"فيا" توضّح تفاصيل تغييرات قوانين الفورمولا واحد الجديدة قبل انطلاق الموسم

حالة زاناردي "حرجة" لكنّها "مستقرّة" بعد العمليّة الجراحيّة
فورمولا 1

حالة زاناردي "حرجة" لكنّها "مستقرّة" بعد العمليّة الجراحيّة

المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا
فورمولا 1

المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا

نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير
فورمولا 1

نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.