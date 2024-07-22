ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

تحسّر ريكاردو "الغاضب" على ضياع فرصة ثمينة بعد أن "أفسد" فريقه آربي استراتيجيّة سباقه في جائزة المجر الكبرى.

تواجد ريكاردو أمام زميله يوكي تسونودا خلال الفترة الافتتاحيّة القصيرة على إطارات "ميديوم"، لكنّه بقي عالقًا خلف أليكسندر ألبون وكيفن ماغنوسن.

وتوقّف سائقا ويليامز وهاس في اللفّة السادسة قبل أن تستدعي آربي ريكاردو في نهاية اللفّة التالية، وأمضى الأسترالي بقيّة الفترة الثانية خلف ذات السيارتين في ذات الترتيب.

وبعد تأخّره بأكثر من 20 لفّة خلف تسونودا، توقّف ريكاردو مجدّدًا في اللفّة الـ 28، لفّة واحدة قبل توقّف الياباني الأوّل والوحيد في السباق.

وحلّ ريكاردو في المركز الـ 12 في النهاية، متأخّرًا بـ 25 ثانية عن زميله الذي حقّق نقاطًا ثمينة بحلوله تاسعًا. وبالنظر إلى أنّ مستقبله على المحك، لم يُخف الأسترالي المخضرم انزعاجه من الطريقة التي سارت عليها الأمور.

وعندما سُئل إن كان محبطًا بعض الشيء، تنهّد ريكاردو وقال: "بشكلٍ كبير. لماذا أجروا توقّفي في ذلك الموعد...".

وأضاف: "تقدّمت عليّ سيارتان في الانطلاقة على إطارات سوفت. لا بأس في ذلك. ومن ثمّ توقّفا وتبعناهم، لنُصبح على استراتيجيّتهم".

وأكمل: "كان أمامنا مسارٌ خالٍ، وقرّرنا التوقّف خلفهم ووضع أنفسنا في قطار دي آر اس. وحينها أصبحنا على ذات الإطارات، جميعنا على إطارات هارد. لذا...".

وأوضح سائق آربي أنّه "لم يكن لديه أيّ وقتٍ" للتشكيك في القرارات الاستراتيجيّة لمهندسيه.

وقال: "كان قرارًا متأخّرًا جدًا عند استدعائي. لكن حالما دخلت إلى خطّ الحظائر، فقد بدأت بالتساؤل. لكن لا يُمكنك المجادلة في هكذا وقتٍ متأخّر".

ولم يتواجد ريكاردو ضمن العشرة الأوائل منذ ذلك الحين، حيث أمضى بعض الوقت في المركز الـ 11 بين اللفّتين 46 و54 قبل أن يتجاوزه لانس سترول، حيث كان سائق أستون مارتن يتمتّع بأفضليّة الإطارات الجديدة.

وبتصنيفه لهذا السباق على أنّه الأكثر إحباطًا في مسيرته، رأى ريكاردو في نتيجة زميله مثالًا على ما كان من الممكن تحقيقه، ويبدو أنّ الوضع تعقّد أكثر عبر عدم تقديمه مهندسه بيير هاملين لأيّة اعتذارات توقّعها الأسترالي بعد نهاية السباق.

وقال: "تمتّعنا بالوتيرة ومنحنا يومي السباق الذي كان من نصيبنا. كان بوسع كلينا فعل ذلك، لكنّنا لم نفعل".

وأردف: "كنت أتوقّع المزيد بصدق. كنت أنتظر سماع: آسفون، لقد أفسدنا كلّ شيء عندما كنت في لفّة العودة، لكنّني لم أتلقّ ذلك. وهو ما زاد من غضبي".

من جانبه قبل لورون ميكيز مسؤوليّة ما حدث على صعيد ارتكاب خطأ في استراتيجيّة ريكاردو.