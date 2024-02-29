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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

ريكاردو على متن آربي يتصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة البحرين الكبرى 2024

 سجل دانيال ريكادرو سائق آربي الزمن الأسرع أمام سائقي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

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دانيال ريكاردو، في.سي.آر.بي01

دانيال ريكاردو، في.سي.آر.بي01

مارك ساتون

كانت فرق آربي ومكلارين وساوبر، الوحيدة التي استعملت الإطارات الأكثر ليونة "سوفت" خلال الحصة، والتي انتهت بتواجد يوكي تسونودا سائق بالمركز الرابع أمام فرناندو ألونسو وماكس فيرستابن سائقي أستون مارتن وريد بُل على التوالي.

وخرجت معظم السيارات مباشرة على المسار للحصة التي شهدت هبوب الرياح مع حرارة معتدلة نسبياً على حلبة الصخير.

تلك الكمية من السيارات كانت تعني تغيرات متلاحقة في الترتيب، قبل أن يقفز فيرستابن للصدارة المؤقتة.

وكان الهولندي قد بقي في المرآب لفترة مطولة قبل الخروج إلى المسار مع نهاية الدقائق العشر الأولى.

وتواصلت الأزمنة بالتقارب مع مرور الحصة، حيث دخلت سيارتا ريد بُل إلى المرآب لفترة وجيزة بهدف تعديل الجانح الأمامي للمساعدة في توجيه السيارة، حيث كان فيرستابن بالذات يشتكي من هذه النقطة.

ومن ثم تقدم لويس هاميلتون على الهولندي بفارق ضئيل للغاية قبل أن يتفوق عليه زميله راسل كذلك لكن ومع الوصول لمنتصف الحصة، كان سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في المركز الأول المؤقت أمام هاميلتون ومن ثم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ومن ثم شارل لوكلير سائق فيراري.

وقبل الوصول لنصف الساعة الأخيرة، انتقل أوسكار بياستري إلى إطارات سي3 ليتفوق على زمن فيرستابن بما يقارب نصف ثانية تقريباً.

لاندو نوريس، أكمل لفات على إطارات سوفت بدوره ليسجل الزمن الأسرع مع عودة البقية لاستعمال إطارات ميديوم.

هاميلتون، لوكلير وبيريز سجلوا أزمنة أفضل على ميديوم، لكنها لم تكن كافية لإزاحة مكلارين، بينما تقدم سائقون آخرون على سوفت مراكز إضافية.

يوكي تسونودا ومع إطارات سوفت بات خلف بياستري، أما زميله في آربي، دانيال ريكاردو، انتزع الصدارة مع دقيقة و32.869 ثانية.

ومع تحسين فيرستابن لزمنه على ميديوم، بات أمام راسل لوكلير لكن خلف السائقين على سوفت، بعد أن اشتكى قليلاً من طريقة عمل محركه.

الدقائق العشر الأخيرة، شهدت خروج السيارات لطلعة أخيرة، لكن سائقي سوفت حافظوا على مراكزهم.

وهذا ما حافظ على الترتيب بشكله السابق تقريباً، فكان ألونسو بفارق 0.324 ثانية عن المركز الأول، وفيرستابن بفارق 0.369 ثانية، وتلاهما راسل، لوكلير، هاميلتون وفالتيري بوتاس الذي أنهى الحصة بفارق 0.485 ثانية عن ريكاردو الذي سجل أفضل الأزمنة على متن سوفت.

وحاول بوتاس مرتين مع إطارات سوفت في اللفات الأخيرة، لكن وبعد التحسن في المقطع الأول، تراجع لاحقاً ولم يتحسن.

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المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 RB Red Bull 23

1:32.869

209.792
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 25

+0.032

1:32.901

0.032 209.720
3 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 25

+0.244

1:33.113

0.212 209.242
4 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 RB Red Bull 24

+0.314

1:33.183

0.070 209.085
5 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 20

+0.324

1:33.193

0.010 209.062
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 21

+0.369

1:33.238

0.045 208.962
7 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 25

+0.382

1:33.251

0.013 208.932
8 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 24

+0.399

1:33.268

0.017 208.894
9 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 22

+0.433

1:33.302

0.034 208.818
10 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 21

+0.485

1:33.354

0.052 208.702
11 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 26

+0.516

1:33.385

0.031 208.633
12 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 24

+0.544

1:33.413

0.028 208.570
13 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 17

+0.714

1:33.583

0.170 208.191
14 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 20

+0.999

1:33.868

0.285 207.559
15 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 16

+1.054

1:33.923

0.055 207.438
16 United States ل. سارجانت ويليامز 2 Williams Mercedes 19

+1.344

1:34.213

0.290 206.799
17 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 21

+1.938

1:34.807

0.594 205.503
18 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 24

+2.275

1:35.144

0.337 204.775
19 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 25

+4.608

1:37.477

2.333 199.874
20 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 27

+5.069

1:37.938

0.461 198.934
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