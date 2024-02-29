ريكاردو على متن آربي يتصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة البحرين الكبرى 2024
سجل دانيال ريكادرو سائق آربي الزمن الأسرع أمام سائقي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.
دانيال ريكاردو، في.سي.آر.بي01
مارك ساتون
كانت فرق آربي ومكلارين وساوبر، الوحيدة التي استعملت الإطارات الأكثر ليونة "سوفت" خلال الحصة، والتي انتهت بتواجد يوكي تسونودا سائق بالمركز الرابع أمام فرناندو ألونسو وماكس فيرستابن سائقي أستون مارتن وريد بُل على التوالي.
وخرجت معظم السيارات مباشرة على المسار للحصة التي شهدت هبوب الرياح مع حرارة معتدلة نسبياً على حلبة الصخير.
تلك الكمية من السيارات كانت تعني تغيرات متلاحقة في الترتيب، قبل أن يقفز فيرستابن للصدارة المؤقتة.
وكان الهولندي قد بقي في المرآب لفترة مطولة قبل الخروج إلى المسار مع نهاية الدقائق العشر الأولى.
وتواصلت الأزمنة بالتقارب مع مرور الحصة، حيث دخلت سيارتا ريد بُل إلى المرآب لفترة وجيزة بهدف تعديل الجانح الأمامي للمساعدة في توجيه السيارة، حيث كان فيرستابن بالذات يشتكي من هذه النقطة.
ومن ثم تقدم لويس هاميلتون على الهولندي بفارق ضئيل للغاية قبل أن يتفوق عليه زميله راسل كذلك لكن ومع الوصول لمنتصف الحصة، كان سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في المركز الأول المؤقت أمام هاميلتون ومن ثم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ومن ثم شارل لوكلير سائق فيراري.
وقبل الوصول لنصف الساعة الأخيرة، انتقل أوسكار بياستري إلى إطارات سي3 ليتفوق على زمن فيرستابن بما يقارب نصف ثانية تقريباً.
لاندو نوريس، أكمل لفات على إطارات سوفت بدوره ليسجل الزمن الأسرع مع عودة البقية لاستعمال إطارات ميديوم.
هاميلتون، لوكلير وبيريز سجلوا أزمنة أفضل على ميديوم، لكنها لم تكن كافية لإزاحة مكلارين، بينما تقدم سائقون آخرون على سوفت مراكز إضافية.
يوكي تسونودا ومع إطارات سوفت بات خلف بياستري، أما زميله في آربي، دانيال ريكاردو، انتزع الصدارة مع دقيقة و32.869 ثانية.
ومع تحسين فيرستابن لزمنه على ميديوم، بات أمام راسل لوكلير لكن خلف السائقين على سوفت، بعد أن اشتكى قليلاً من طريقة عمل محركه.
الدقائق العشر الأخيرة، شهدت خروج السيارات لطلعة أخيرة، لكن سائقي سوفت حافظوا على مراكزهم.
وهذا ما حافظ على الترتيب بشكله السابق تقريباً، فكان ألونسو بفارق 0.324 ثانية عن المركز الأول، وفيرستابن بفارق 0.369 ثانية، وتلاهما راسل، لوكلير، هاميلتون وفالتيري بوتاس الذي أنهى الحصة بفارق 0.485 ثانية عن ريكاردو الذي سجل أفضل الأزمنة على متن سوفت.
وحاول بوتاس مرتين مع إطارات سوفت في اللفات الأخيرة، لكن وبعد التحسن في المقطع الأول، تراجع لاحقاً ولم يتحسن.
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|RB
|Red Bull
|23
|
1:32.869
|209.792
|2
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.032
1:32.901
|0.032
|209.720
|3
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.244
1:33.113
|0.212
|209.242
|4
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|RB
|Red Bull
|24
|
+0.314
1:33.183
|0.070
|209.085
|5
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|
+0.324
1:33.193
|0.010
|209.062
|6
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.369
1:33.238
|0.045
|208.962
|7
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+0.382
1:33.251
|0.013
|208.932
|8
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.399
1:33.268
|0.017
|208.894
|9
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.433
1:33.302
|0.034
|208.818
|10
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|21
|
+0.485
1:33.354
|0.052
|208.702
|11
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.516
1:33.385
|0.031
|208.633
|12
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+0.544
1:33.413
|0.028
|208.570
|13
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|17
|
+0.714
1:33.583
|0.170
|208.191
|14
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|
+0.999
1:33.868
|0.285
|207.559
|15
|غ. جو ساوبر
|24
|Sauber
|Ferrari
|16
|
+1.054
1:33.923
|0.055
|207.438
|16
|ل. سارجانت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|19
|
+1.344
1:34.213
|0.290
|206.799
|17
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|21
|
+1.938
1:34.807
|0.594
|205.503
|18
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|24
|
+2.275
1:35.144
|0.337
|204.775
|19
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|25
|
+4.608
1:37.477
|2.333
|199.874
|20
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|27
|
+5.069
1:37.938
|0.461
|198.934
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