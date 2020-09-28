ريكاردو: عقوبتي في سباق سوتشي ألهبت حماسي

خرج ريكاردو عن المسار في المنعطف الثاني عند تجاوزه لزميله إستيبان أوكون، ما دفع مراقبي السباق لتسليط عقوبة 5 ثوانٍ عليه بالنظر إلى عدم اتّباعه للمسلك المخصّص.

وعندما أُعلم بالعقوبة من قبل مهندسه، اعتذر الأسترالي وقال: "آسف" وتعهّد بالقيادة بسرعة كافية لتعويض ذلك.

وبالفعل أكمل الأسترالي السباق في المركز الخامس متقدّمًا بأريحيّة على شارل لوكلير ما كان يعني عدم تأثير العقوبة على مركزه.

وجاءت هذه النتيجة على إثر حلوله رابعًا وسادسًا ورابعًا في السباقات الثلاثة الماضية.

وقال الأسترالي: "سأقول بأنّ النتيجة كانت جيّدة. لكن بالتأكيد كانت هناك بعض العقبات في الطريق، حرفيًا!".

وأضاف: "لذا تلقيت عقوبة 5 ثوانٍ نتيجة الخروج عن المسار في المنعطف الثاني، ومن ثمّ تعيّن عليّ تعويض ذلك الوقت. لكنّني فعلت ذلك. أعتقد بأنّنا كنّا خامس أفضل توليفة اليوم، وحقّقنا ذلك. تعيّن عليّ بذل جهدٍ إضافي، لكن لا بأس".

وأردف: "كانت الانطلاقة رائعة، كانت السيارة أشبه بالصاروخ عندما تحرّكت من شبكة الانطلاق، مثلما كان عليه الحال في السباقات القليلة الأخيرة. لذا هناك الكثير من الإيجابيات. لا تزال هناك بعض الجوانب لتصحيحها بالنسبة لي، لكنّني أعتقد بأنّ الوضع جيّد وأصلحت ما أفسدته".

وعندما سُئل عن ردّه الإيجابيّ عبر اللاسلكي إثر إعلامه بالعقوبة، قال ريكاردو بأنّه كان متخوّفًا من قدومها في جميع الأحوال.

وقال الأسترالي: "أتحمّل المسؤوليّة الكاملة. أغلقت مكابحي وعبرت بشكلٍ واسع، وقلت في نفسي، سأتلقّى عقوبة على الأرجح نتيجة لذلك".

وأضاف: "وعندما أخبرني مهندسي بذلك فقد كنت قبل تقبّلت ذلك في عقلي بالفعل. كنت أقول في نفسي بأنّ الطريقة الوحيدة لإلغاء العقوبة هي القيادة بسرعة أعلى وبناء فارقٍ مع شارل لوكلير خلفي".

واختتم بالقول: "ألهب ذلك حماسي، وبدأت بالضغط. أعتقد بأنّ ذلك كان ممتعًا. كنت فخورًا بعدم تأثير ذلك في. أعتقد بأنّنا قدّمنا سباقًا جيّدًا بعد ذلك".