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ريكاردو عقد محادثات مع فيراري قبل انضمامه إلى مكلارين

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ريكاردو عقد محادثات مع فيراري قبل انضمامه إلى مكلارين
من قبل:
29-05-2020

أكّد دانيال ريكاردو أنّه عقد محادثات مع فيراري بخصوص الانضمام إلى صفوفها في المستقبل، قبل أن يتعاقد في النهاية مع مكلارين لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

أعلن ريكاردو في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر مغادرته لرينو بنهاية هذا الموسم للانضمام إلى مكلارين في العام المقبل، آخذًا مكان كارلوس ساينز الإبن المتّجه إلى فيراري.

وكان اسم ريكاردو قد ارتبط بالقيادة لصالح فيراري على إثر مغادرة سيباستيان فيتيل، وذلك بعد أن سبق له أن عقد محادثات مع الفريق في 2018 عندما كان لا يزال في صفوف ريد بُل.

وكشف الأسترالي عن أنّ تلك المحادثات امتدّت حتّى هذا العام في ظلّ دراسة فيراري لبدائل فيتيل، قبل أن يتوصّل الفريق إلى صفقة مع ساينز.

وقال ريكاردو ضمن حوار مع قناة "سي ان ان": "كانت هناك محادثات بالفعل قبل بضعة أعوام، وتواصل ذلك طوال الوقت حتّى الآن".

وأضاف: "لن أنفي ذلك، لكن من الواضح بأنّ تلك المحادثات لم تُثمر في النهاية".

وأكمل: "لم أختر مطلقًا الانغماس كثيرًا فيها. يقول الجميع بأنّ تلك الشراكة كانت لتكون مناسبة جدًا، بالنظر إلى اسمي وكلّ الأمور التي في الخلفيّة، لكنّني لا أحاول أن لا أعلق عاطفيًا في أيّ وضعٍ".

وقال ريكاردو بأنّه تفهّم سبب حصول ساينز على ذلك المقعد وذلك على إثر موسمه المثير للإعجاب في 2019 الذي شهد تحقيقه لأوّل منصّات تتويج مكلارين منذ قرابة ستّ سنوات.

وقال الأسترالي: "أرى كيف يتناسب كارلوس مع الفريق. لذا لا أنظر إلى الأمر من زاوية: لماذا ليس أنا؟".

وتابع: "حظي كارلوس بموسمٍ قويٍ جدًا في 2019. إنّه بمثابة مكسبٍ لامع في الوقت الحاضر، وأعتقد بأنّه يتناسب بشكلٍ جيّد مع موقعهم".

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كما سبق وأن عقد ريكاردو محادثات مع مكلارين للانضمام إليها في 2018 عندما كان يدرس خياراته لموسم 2019 وما بعده، قبل أن يختار التوقيع لصالح رينو.

وقال الفائز بسبعة سباقات أنّه لم تكن هناك لحظة معيّنة أو عاملٌ دفعه لمغادرة رينو والانضمام إلى مكلارين هذه المرّة، قائلًا بأنّه لا يوجد جوابٌ قاطع.

وقال: "لم تكن هناك أيّ لحظة قاطعة قلت فيها: حسنًا، هذا ما أحتاج فعله".

وأضاف: "بشكلٍ مساوٍ كذلك، فلم يكن هناك شيء معيّنٌ رأيته في مكلارين ولم يكن موجودًا مثلًا في رينو ويدفعني للقول: عليّ الانتقال".

وأكمل: "تعود المحادثات مع مكلارين إلى حتّى ما قبل 2018، وأعتقد بأنّها تواصلت مع مرور الوقت".

واختتم بالقول: "من الواضح بأنّ هذا لم يكن قرارًا جاء بين عشيّة وضحاها. أعتقد بأنّه من غير المنصف المقارنة بين الفريقَين".

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الكاتب مروان الوافي

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