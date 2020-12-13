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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

ريكاردو: عرض ألونسو على سيارة "آر25" تذكير بضرورة عودة عامل "إثارة الدهشة"

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ريكاردو: عرض ألونسو على سيارة "آر25" تذكير بضرورة عودة عامل "إثارة الدهشة"

قال دانيال ريكاردو أنّ عرض فرناندو ألونسو اللافت للأنظار على سيارة رينو "آر25" نهاية هذا الأسبوع في أبوظبي يجب أن يكون تذكيرًا بأنّ سيارات الفورمولا واحد بحاجة لأن تُعيد عامل "إثارة الدهشة".

تسبّب ألونسو بضجّة كبيرة على هامش جائزة أبوظبي الكبرى، وذلك بعد تقديمه لفات استعراضية على سيارة رينو التي فاز عليها باللقب موسم 2005 على حلبة ياس مارينا.

وقد أثار الصوت الصاخب لمحرك "في10" مع رشاقة وسرعة الهيكل إعجاب الجميع في بادوك الفورمولا واحد، كما فتح باب الجدل حول ما إذا كانت السيارات الحالية توفّر إثارة ودهشة مشابهتين.

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واعترف ريكاردو بأنّ "آر25" سيارة "مهيبة"، حيث أشار إلى أنّها تحظى بعوامل لا يُمكن مُضاهاتها من خلال السيارات الحالية بمحركات "في6" الهجينة ذات الشواحن التوربينية.

فقال: "لقد شاهدت الفيديو من على السيارة وكان رائعًا للغاية. أعتقد بأنّ من يفكّر بأن فرناندو تقدّم في العمر بعض الشيء، فعليه إعادة النظر. أظن بأنّه يعلم فقط سرعة واحدة، وهي الصاروخية! حتى الحفف الجانبية وهذه الأمور، لم يكن متحفظًا حيالها، لم يكن خجولًا في استغلال العتاد الذي بين يديه".

وأضاف: "لم تكن لديّ ساعة توقف، لكنني أعلم حقيقة أنّه كان أبطأ بكثير منا. لكنه بدا أسرع كون صوت السيارة كان أكثر إثارة للدهشة والإعجاب - وهذا هو محرك الفي10. إنّه يصرخ. لديه ذلك العامل المثير للدهشة، عامل إثارة الرهبة كذلك. أعتقد بأنّ أي ناشئ سيقود سيارة بمحرك في10 سيشعر برهبة أكبر من التي سيشعر بها عند قيادة سيارة بمحرك في6".

هذا ومع انتقال الفورمولا واحد إلى صيغة جديدة للمحرك بدءًا من 2026 على أقصى تقدير، فمن الممكن أن تكون هنالك فرصة لتغيير ذلك الوضع وجعل المحركات أكثر صخبًا - إمّا من خلال السماح لها بمعدل لفات أكبر أو عبر إزالة نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو - اتش".

وعند سؤاله إذا ما يرى ذلك أمرًا واجبًا للفورمولا واحد، قال ريكاردو: "أعتقد ذلك. بالتأكيد من أجل التفاعل مع المشجّعين، ومن جديد، إنّه ذلك العامل المثير للدهشة".

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