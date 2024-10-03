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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ريكاردو ضاحكاً: سأحصل على 3.5 مليون دولار بسبب اللفة الأسرع في سنغافورة

ألقى دانيال ريكاردو سائق آربي - السابق - بتعليق مثير للاهتمام حيال اللفة الأسرع التي سجلها خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سجل ريكاردو اللفة الأسرع في سباق سنغافورة، وهذا ما حرم لاندو نوريس سائق مكلارين ومنافس ماكس فيرستابن على لقب موسم 2024، من نقطة اللفة الأسرع.

وتمتلك هذه النقطة اليتيمة أهمية كبيرة للغاية ضمن معركة اللقب المشتعلة بين فيرستابن سائق ريد بُل ونوريس سائق مكلارين.

إذ بعد حرمان نوريس من تلك النقطة، بات بوسع فيرستابن إكمال جميع السباقات المتبقية بالمركز الثاني، ليحسم اللقب لصالحه.

وضمن تعليق مفاجئ على ذلك، قال ريكاردو ضاحكاً في تصريح لـ "DAZN": "قيل لي أنني سأتلقى 3.5 مليون دولار لقاء ذلك".

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وأكمل: "لذا، فكرتُ أنها ستكون ليلة رائعة!".

وأضاف: "كان من الجميل مواصلة الضغط بعض الشيء حتى النهاية".

وأردف: "لم نكن ننافس على أي شيء، لم تكن لدينا أية فرصة في تسجيل النقاط".

واختتم: "لكنني حصلت على شُكر من ماكس، وهذا يٌظهر أن جهودي قد تمت ملاحظتها".

يشار إلى أن الفريق أعلن التخلي عن خدمات ريكاردو بعد سنغافورة، حيث سيتم استبداله بـ ليام لاوسون لبقية الموسم، وهذا ما يعني عملياً نهاية مسيرته في الفورمولا واحد.

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