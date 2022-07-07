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ريكاردو: شيء ما "لم يكن يعمل" في سيارة مكلارين خلال سباق بريطانيا "المُحزن"

شعر دانيال ريكاردو بأن "شيئاً ما لم يكن يعمل كما يجب" في سيارته مكلارين خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى "المحزن" في الفورمولا واحد، والذي أنهاه خارج مراكز النقاط.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ريكاردو: شيء ما "لم يكن يعمل" في سيارة مكلارين خلال سباق بريطانيا "المُحزن"

انطلق ريكاردو من المركز 14 في تصفيات سيلفرستون، لكنه انطلق من المركز 12 بعد العلم الأحمر الذي تسببت به حادثة جو غوانيو وجورج راسل العنيفة.

وشق الأسترالي طريقه حتى مراكز النقاط لكنه تراجع حتى الـ 13 عندما دخل وقفة الصيانة لينتقل إلى إطارات "هارد" في اللفة 20.

وحصلت مشكلة في نظام الحد من الجر "دي ار اس" ضمن سيارته خلال وقفة الصيانة الثانية ما أدى لتأخره بلفة عن المتصدرين، ولم ينجح بتحقيق أي تقدم لينهي بالمركز 13.

ولخّص ريكاردو سباقه "بالمحزن جداً" قبل شرح مشكلة التماسك التي عانى منها.

حيث قال: "حالما تمت إعادة الانطلاقة، كنت أعاني من التماسك. ببساطة لم أكن أشعر بأن التماسك لديّ مماثل للآخرين، وكنت لقمة سائغة للالتهام من السائقين خلفي، ولم يكن بوسعي القيام بأي شيء".

وأكمل: "من ثم بدا وكأن هناك شيئاً ما لم يكن يعمل. أذكر أنني انعطفت في المنعطف السادس وكان تصرف السيارة غريباً للغاية. اعتقدت بأنني أعاني من انثقاب، لكنني لاحظت أن ’دي ار اس’ كان مفتوحاً".

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وأردف: "كانت لدينا مشكلة، عدت إلى منصة الصيانة لإصلاحها لكننا لم نكن قادرين على استعماله مجدداً منعاً لتكرار المشكلة مجدداً".

واستكمل: "لم يكن بوسعي الهجوم أثناء إعادة الانطلاقة، لم نكن سريعين. نأمل بتصحيح سريع للوضع في النمسا".

ويعتبر هذا السباق السادس من أصل سبعةٍ، يفشل فيه ريكاردو بتسجيل أية نقطة، بينما أحرز زميله لاندو نوريس المركز السادس.

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