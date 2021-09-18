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ريكاردو: شعور"لا يصدق" أن يوضع كأس فوزي في مونزا بجوار الخاص بسينا في مكلارين

صرّح دانيال ريكاردو بأنّه أمر "لا يُصدق" أن يكون كأس فوزه بجائزة إيطاليا الكبرى بجوار ذلك الخاص بإيرتون سينا، وذلك بعد تحقيق الأسترالي لفوزه الأول بألوان مكلارين في مونزا.

ريكاردو: شعور"لا يصدق" أن يوضع كأس فوزي في مونزا بجوار الخاص بسينا في مكلارين

منح ريكاردو يوم الأحد الماضي مكلارين فوزها الأول منذ 2012، في حين ضمن مركز وصافة لاندو نوريس تحقيق فريق ووكينغ لأوّل ثنائية له خلال 11 عامًا.

وبات ريكاردو السائق المختلف رقم 20 الذي يفوز بجائزة كبرى لصالح مكلارين، لينضمّ إلى قائمة تضمّ سائقين أمثال سينا، لويس هاميلتون، ميكا هاكينن، جايمس هانت، نيكي لاودا وإيمرسون فيتيبالدي.

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ولم يكن الأسترالي غريبًا على اعتلاء العتبة العُليا لمنصة التتويج، إذ سبق وسجّل 7 انتصارات لصالح ريد بُل، لكنّه كان يعاني بوجه عام من أجل مُجاراة نوريس هذا الموسم، الأول له مع مكلارين.

وبعد فوزه في إيطاليا صرّح ريكاردو بأنه كان أمرًا "لا يُصدق بعض الشيء" أن يفكّر بأنّ كأس فوزه الفضية في مونزا ستنضم إلى العديد من الكؤؤس التي حصدها سينا لصالح فريق ووكينغ داخل خزينة الجوائز في مركز مكلارين للتكنولوجيا.

فقال: "متأسف لو سأبدو منتشيًا بنفسي بعض الشيء الآن، ولكنني عندما أفكّر في مكلارين، أفكّر في سينا. تلك هي ذكرياتي الأولى وقد رأيت جوائزه في خزينة الفريق في مركز مكلارين للتكنولوجيا".

وأضاف: "لذا أن يكون لديّ كأس انتصار الآن يحمل أسمي في ذات الخزينة، لهو أمر جنوني".

وتابع: "إنّه أمر أقدّره بشكل كبير للغاية، كما أنها لحظة لا يمكن تصديقها بالنسبة لي، ولها تأثير كبير بداخلي".

هذا ونشرت مكلارين مقطع فيديو يظهر ريكاردو وهو يضع كأسه من مونزا إلى جانب الذي فاز به سينا في جائزة أستراليا الكبرى موسم 1993.

 

وقد علّق ريكاردو في الفيديو قائلًا: "لقد ذكرت بأنّ كأسي ستكون بطريقة ما بجوار أحد كؤوس سينا من موسم 93".

وأكمل متعجبًا ومُشيرًا إلى كأس سينا: "لقد كنت حاضرًا في ذاك السباق. هذا جنوني، أنا عاجز عن الكلام. سأضع كأسي هنا وأركض سريعًا قبل أن أجهش بالبكاء مثل الطفل ..".

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