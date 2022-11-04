تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / ريد بُل تستقر على من سيخلف ماتيشيتز على رأس العلامة النمساوية التالي / مرسيدس تتوقع تهديدًا أكبر من فيراري في البرازيل
فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى أخبار عاجلة

ريكاردو شعر كما لو أنّه "مجرّد راكب" في بعض المناسبات أثناء معاناته مع مكلارين

اعترف دانيال ريكاردو بأنّه شعر كما لو أنّه "مجرّد راكب" في بعض المناسبات في موسم 2022 في ظلّ معاناته للتأقلم مع سيارة مكلارين "ام.سي.ال36".

ريكاردو شعر كما لو أنّه "مجرّد راكب" في بعض المناسبات أثناء معاناته مع مكلارين

قدّم الأسترالي أفضل تأدياته هذا العام خلال جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عبر تبنيه استراتيجيّة "ميديوم-سوفت" التي منحته أفضليّة الوتيرة في المراحل الأخيرة من عمر السباق في طريقه إلى المركز السابع، معوّضًا كذلك عقوبة 10 ثوانٍ لاحتكاكه بيوكي تسونودا.

وجاء السباق بعد أسبوعٍ واحد من أسوأ عطلة نهاية أسبوع لريكاردو في هذا الموسم في أوستن، حيث اكتفى بالمركز الـ 16 بفارق 10 مراكز عن زميله لاندو نوريس.

واعترف الأسترالي بأنّه كان من الجيّد التعافي بذلك الأسلوب الجيّد بعد الإحباط الذي شعر به إثر سباق أمريكا.

اقرأ أيضاً:

وقال في هذا الشأن: "بالطبع لم يكن من المعتاد أن أشعر هكذا في أوستن. أعشق تلك الجولة، لذا كان من السيّئ للغاية أن أواجه ذلك الشعور هناك".

وأضاف: "كانت هناك العديد من المناسبات التي شعرت فيها كما لو أنّني مجرّد راكبٍ في السيارة، كان التماسك ضعيفًا جدًا لدرجة أن أيّ مستوى من الموهبة لن يكون كافيًا لإتمام المهمّة. شعرت بالعجز في بعض الأحيان".

وأكمل: "لذا تشعر كما لو أنّك غير قادر على إظهار ما لديك من أداء، لأنّك لا تعمل ضمن ذات مستوى الآخرين. لذا فإنّ قدرتي اليوم على الضغط والتمتّع بالوتيرة وتسجيل أزمنة سريعة جعلتني سعيدًا".

وأردف: "أودّ لو أنّ ذلك يحدث بشكلٍ متواترٍ أكثر. لكنّني سأقبل بهذا اليوم وأستمتع، وأنا سعيدٌ بحصولنا على أسبوع راحة بعد ذلك لكي أستمتع".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
ريد بُل تستقر على من سيخلف ماتيشيتز على رأس العلامة النمساوية
المقال السابق

ريد بُل تستقر على من سيخلف ماتيشيتز على رأس العلامة النمساوية
المقال التالي

مرسيدس تتوقع تهديدًا أكبر من فيراري في البرازيل

مرسيدس تتوقع تهديدًا أكبر من فيراري في البرازيل

أحدث الأخبار

موتو جي بي: ماريني يضع فريق فالنتينو روسي في صدارة التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ماريني يضع فريق فالنتينو روسي في صدارة التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

سجّل لوكا ماريني درّاج فريق "في آر46 دوكاتي" الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة فالنسيا الكبرى الختامية، بينما حل المتنافسان على اللقب فابيو كوارتارارو وفرانشيسكو بانيايا في المركزين الثامن والتاسع.

دبليو آر سي: لابي المرشّح الأوفر حظًا لشغل مقعد هيونداي في 2023
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: لابي المرشّح الأوفر حظًا لشغل مقعد هيونداي في 2023

يبدو إسابيكا لابي في طريقه للانضمام إلى صفوف هيونداي في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" كبديل عن أوت تاناك لموسم 2023.

مرسيدس تتوقع تهديدًا أكبر من فيراري في البرازيل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تتوقع تهديدًا أكبر من فيراري في البرازيل

يتوقّع جايمس فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس أن يواجه فريقه مهمة أصعب في جائزة ساو باولو الكبرى من التي واجهها في المكسيك، في ظل عودة فيراري إلى المنافسة.

ريكاردو شعر كما لو أنّه "مجرّد راكب" في بعض المناسبات أثناء معاناته مع مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو شعر كما لو أنّه "مجرّد راكب" في بعض المناسبات أثناء معاناته مع مكلارين

اعترف دانيال ريكاردو بأنّه شعر كما لو أنّه "مجرّد راكب" في بعض المناسبات في موسم 2022 في ظلّ معاناته للتأقلم مع سيارة مكلارين "ام.سي.ال36".

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.