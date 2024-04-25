ريكاردو شعر بوتيرته "السريعة" قبل حادثته مع سترول في الصين
قال دانيال ريكاردو أن سيارته آربي تمتعت "بوتيرة سريعة" خلال سباق جائزة الصين الكبرى حتى انتهت تلك الجولة الأكثر إيجابية على نحوٍ محبط بحادثته مع لانس سترول.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
خلال فترة سيارة الأمان في منتصف سباق الصين، اصطدم سترول سائق أستون مارتن بالقسم الخلفي لسيارة ريكاردو عند المنعطف الحاد، وهو ما أجبر الأسترالي على الانسحاب جرّاء الأضرار التي تعرض لها.
وبدا ريكاردو غاضبًا للغاية إثر رفض سترول تحمّل مسؤولية الحادثة، بينما وصف الكندي العقوبة التي تلقاها جراء ذلك "بالمزحة".
لكن ووسط معاناته حتى الآن في بداية هذا الموسم، والتي ربما قضت على آماله بأن يحصل على مقعد ضمن فريق ريد بُل الأساسي في 2025، فقد مثّلت الصين جولة أفضل بكثير لريكاردو حتى حادثته مع سترول.
إذ تأهّل الأسترالي أمام زميله يوكي تسونودا في السباقين القصير والرئيسي، وكان يلاحق مراكز النقاط في كلا السباقين.
"كان سباقًا أشبه بلعبة اليو يو بعض الشيء، الجميع توقفوا بشكل مبكر، لذلك استمرينا لفترة أطول" قال ريكاردو.
وأضاف: "بمجرد أن وضعنا مجموعة إطارات الميديوم الثانية، تمتعنا بوتيرة جيدة للغاية. أعلم بأننا تواجدنا على المسار بعدها لخمس أو ست لفات فقط، لكنني كنت سريعًا".
وتابع: "كانت الإطارات ما تزال جيدة، حيث آثرنا البقاء من أجل المركز على المسار. ومن ثم كنا سنضع إطارات سوفت في النهاية. كنا لنتواجد في مركز جيد للغاية".
واختتم: "بالطبع ما حدث كان محبطًا، لكننا ننظر إلى نهاية الأسبوع ككل ونراها بالتأكيد جولة جيدة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ريكاردو: سترول "جعل الدم يغلي في عروقي" بعد حادثة الصين
ريكاردو: هيكل سيارة آربي الجديد "راحة نفسية"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
هورنر يتوقع "عودة" ريكاردو من البداية المتعثرة لموسم 2024
آر بي: تسونودا ينافس ضمن "مستوى مختلف ذهنيًا" في 2024
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
نيوي يتجه لمغادرة فريق ريد بُل في الفورمولا واحد
حصري: الفورمولا واحد تؤجل التعديلات على نظام منح النقاط
دبليو آر سي: محاكاة فورد عزّزت أداء سيارة أم-سبورت
دبليو إي سي: بيجو تكشف استراتيجيتها فيما يتعلق بالسائقين وسط تضارب المواعيد مع فورمولا إي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات