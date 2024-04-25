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فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ريكاردو شعر بوتيرته "السريعة" قبل حادثته مع سترول في الصين

قال دانيال ريكاردو أن سيارته آربي تمتعت "بوتيرة سريعة" خلال سباق جائزة الصين الكبرى حتى انتهت تلك الجولة الأكثر إيجابية على نحوٍ محبط بحادثته مع لانس سترول.

دانيال ريكاردو، آربي

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

خلال فترة سيارة الأمان في منتصف سباق الصين، اصطدم سترول سائق أستون مارتن بالقسم الخلفي لسيارة ريكاردو عند المنعطف الحاد، وهو ما أجبر الأسترالي على الانسحاب جرّاء الأضرار التي تعرض لها.

وبدا ريكاردو غاضبًا للغاية إثر رفض سترول تحمّل مسؤولية الحادثة، بينما وصف الكندي العقوبة التي تلقاها جراء ذلك "بالمزحة".

لكن ووسط معاناته حتى الآن في بداية هذا الموسم، والتي ربما قضت على آماله بأن يحصل على مقعد ضمن فريق ريد بُل الأساسي في 2025، فقد مثّلت الصين جولة أفضل بكثير لريكاردو حتى حادثته مع سترول.

إذ تأهّل الأسترالي أمام زميله يوكي تسونودا في السباقين القصير والرئيسي، وكان يلاحق مراكز النقاط في كلا السباقين.

"كان سباقًا أشبه بلعبة اليو يو بعض الشيء، الجميع توقفوا بشكل مبكر، لذلك استمرينا لفترة أطول" قال ريكاردو.

وأضاف: "بمجرد أن وضعنا مجموعة إطارات الميديوم الثانية، تمتعنا بوتيرة جيدة للغاية. أعلم بأننا تواجدنا على المسار بعدها لخمس أو ست لفات فقط، لكنني كنت سريعًا".

وتابع: "كانت الإطارات ما تزال جيدة، حيث آثرنا البقاء من أجل المركز على المسار. ومن ثم كنا سنضع إطارات سوفت في النهاية. كنا لنتواجد في مركز جيد للغاية".

واختتم: "بالطبع ما حدث كان محبطًا، لكننا ننظر إلى نهاية الأسبوع ككل ونراها بالتأكيد جولة جيدة".

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