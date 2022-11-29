ريكاردو شعر بأنه "تائه للغاية" خلال موسمه الصعب مع مكلارين في 2022
قال دانيال ريكاردو أنه كان "تائه للغاية أحيانًا" عندما كان يحلل معاناته مع مكلارين خلال الموسمين الماضيين في الفورمولا واحد.
غادر الأسترالي صفوف مكلارين بعد جائزة أبوظبي الأخيرة بعد موسمين صعبين، ربما كانت النقطة المضيئة الوحيدة فيهما هي فوزه في مونزا في 2021، لكنه كان متأخرًا في معظم الوقت خلف زميله بالفريق لاندو نوريس.
وأدّى ذلك في النهاية إلى إنهاء عقده مع مكلارين أبكر بعام بينما تحرك الفريق لتعويضه بمواطنه أوسكار بياستري لموسم 2023.
وضمن معرض حديثه مؤخرًا عن معاناته مع مكلارين، اعترف ريكاردو بأن الإفراط في تحليل افتقاره للوتيرة مع الفريق بات مشكلة وشتته في النهاية عن أسلوب قيادته الطبيعي.
فقال: "إنه أمر فكرت فيه بالتأكيد. أشعر الآن وبعد نهاية الموسم أنني بدأت أتخلص من ذلك تدريجيًا. لكنني واثق بأنني سأظل أفكر حيال ذلك لفترة من الزمن، لأن ذلك كان بمثابة لغز بالنسبة لي، تلك المعاناة المستمرة التي واجهتها والتي كانت غريبة للغاية، بالنسبة لي على الأقل".
وأضاف: "كلنا نواجه سباقاتنا السيئة، لكن أن تواجه القدر الذي واجته أنا، والمستوى الذي كنت عليه في بعض الأحيان، أن أكون متأخرًا بثانية كاملة في اللفة، ذلك كان محيرًا بالنسبة لي".
وتابع: "أمر يظل يراودني هو تصفياتي الأولى مع مكلارين، حيث تفوقت على لاندو. كنت ما أزال لا أعرف السيارة. لا أعلم كم مرة تفوقت عليه بعد ذلك في التصفيات على مدار العامين، لكن لم يكن كثيرًا".
وأكمل: "أظل أفكر، هل أفرطنا في تحليل الجولات السيئة التي خضناها ومن ثم وصلنا إلى مرحلة ما وقلنا: حسنًا، نحتاج لأن نبدأ القيادة هكذا أو تغيير الإعدادات إلى تلك الوجهة. بالتأكيد في مرحلة ما تعمقنا أكثر من اللازم وكنا تائهين للغاية".
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