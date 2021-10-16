ريكاردو سيختبر سيارة ناسكار خلال جولة أمريكا بعد رهانٍ مع براون

عند الانضمام إلى مكلارين بداية موسم 2021 الجاري، قبِلَ ريكاردو رهاناً مع براون حيال قدرته على تحقيق أول منصة تتويج له مع الفريق.

وبعد رهان ريكاردو الماضي مع سيريل أبيتبول مدير فريقه رينو السابق حيال وضع وشمٍ لقاء رهان تحقيق منصة تتويج، حاول براون تفادي هذه الأنواع من الرهانات نظراً لخوفه من الإبر، وقرر المشاركة في رهانٍ له علاقة بالسباقات.

ونظراً لكون ريكاردو معجباً كبيراً بـ دايل إيرنهارت الأب، شعر براون أنه من المناسب المراهنة على شيء ما بهذا الخصوص.

وبعد أن تلقى نموذجاً من سيارة شيفروليه مونتي كارلو إيرنهارت 1984 كحافزٍ إضافي لتوقيع العقد، وعد براون سائقه ريكاردو، بتجربة حقيقية للسيارة إن نجح بتحقيق منصة تتويج مع الفريق.

فقال حينها: "أفكرُ بمنحه فرصة تجربة السيارة عند تحقيق منصة تتويج".

وتعتبر سيارة إيرنهارت ناسكار جزءاً من مجموعة براون المتميزة من السيارات، والتي تضم عدداً من سيارات الفورمولا واحد والسيارات الرياضية.

وبالرغم من صعوبة النصف الأول للموسم، لكن ريكاردو نجح بتحقيق أول منصة تتويج له مع الفريق عندما تقدم ثنائية مكلارين في جائزة إيطاليا الكبرى.

ولم يكن من المعلوم حينها متى سيكون الموعد الأفضل لتجربة السيارة، لكن وضمن كلامه لبرنامج إذاعيّ أسترالي عبر الإنترنت، كشف ريكاردو أن هناك فرصة لإجراء الاختبار في أوستن.

فقال: "أعتقد أننا سنكمل الرهان خلال الأشهر المقبلة. لا أعلم إن كان بوسعنا إكماله في الولايات المتحدة. سنرى. أعلم أن السيارة في أوروبا حالياً، لكن ربما نجعله على النمط الأمريكي، ربما يتم إرسالها إلى أوستن لإكمال بضع لفات هناك في تكساس".

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الآن، أكدت مكلارين أن هذا ما سيحصل بالفعل على هامش جولة أوستن.

وذلك ضمن تغريدة نُشرت يوم الجمعة، بالرغم من عدم الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن يقود ريكاردو السيارة قبل الجولة، كما فعل سائقا هاس: كيفن ماغنوسن ورومان غروجان عندما اختبرا سيارة ناسكار في 2019.