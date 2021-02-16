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فورمولا 1 / الكشف عن سيارة مكلارين 2021 / أخبار عاجلة

ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون

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ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون

سيسجّل دانيال ريكاردو ظهوره الأول مع مكلارين في الفورمولا واحد يوم غد الثلاثاء عندما يستعرض الفريق سيارته الجديدة "ام سي ال35 ام" لموسم 2021 على حلبة سيلفرستون.

انضمّ الفائز بسبعة سباقات فورمولا واحد ريكاردو إلى صفوف مكلارين قُبيل موسم 2021، وذلك بعد توقيع صفقة لثلاثة أعوام مع الفريق في مايو/أيار الماضي قادمًا من صفوف رينو.

ويتّجه الآن سائق ريد بُل السابق إلى قطع لفاته الأولى على سيارة مكلارين على حلبة سيلفرستون اليوم الثلاثاء بعدما أكّد الفريق خططه لإقامة تجارب استعراضية على الحلبة البريطانية في الأيام المُقبلة.

وسيُكمل ريكاردو وزميله لاندو نوريس هذه التجارب على سيارة مكلارين الجديدة، كما هو مسموح ضمن أيام التصوير الترويجية المنصوص عليها في القوانين.

وقد صرّح الفريق في هذا الشأن خلال حدث إطلاق السيارة: "لاندو ودانيال سيقودان سيارة مكلارين ام سي ال35 ام على حلبة سيلفرستون بدءًا من الغد كجزء من أيام التصوير الترويجية للفريق".

هذا ويُسمح للفرق بإكمال يومين للتصوير الترويجي لكل موسم، ولكن من غير المسموح بأن يتخطى أحدهما مسافة 100 كلم من التجارب، ما يعادل 17 لفة على تصميم حلبة سيلفرستون. كما يجب أن تُقطع هذه اللفات باستخدام إطارات توفّرها بيريللي خصيصًا لهذه الأيام.

وتؤثر معظم الفرق الاستعانة بيوم واحد على الأقل من أيام التصوير الترويجية من أجل منح سيارتها الجديدة استعراضًا قبل انطلاق التجارب الشتوية، والتي من المقرر أن تبدأ في 12 مارس/أذار في البحرين.

ولن تسجّل تلك التجارب أوّل مشاركة لريكاردو مع مكلارين وحسب، بل ستكون تلك المرة الأول أيضاً التي يشارك الفريق فيها مع سيارة بمحرك من مرسيدس في الفورمولا واحد منذ نهاية شراكتهما الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وقد اضطرت مكلارين إلى تغيير جانب كبير من سيارتها للموسم الجديد بالرُغم من قيود القوانين من أجل التأقلم مع وحدة طاقة مرسيدس الجديدة، بعد أن كانت تتزوّد بمحركات رينو.

وقد اعترفت مرسيدس الأسبوع الماضي بمواجهتها لبعض المشاكل مع محركها للموسم الجديد، لكنّ جايمس كي المدير التقني لمكلارين أوضح بأنّ الفريق لم يواجه أيّة مشاكل حتى الأن.

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حيث قال عند سؤاله عن المشاكل التي تحدثت عنها مرسيدس: "هذا سؤال يُوجّه إلى مرسيدس في الحقيقة، ليس بوسعنا الإجابة على ذلك. حتى الآن، قمنا باختبارات على نطاق واسع على جهاز الداينو وكانت خالية تمامًا من المشاكل، لكن يُمكنني القول بأنّ مرسيدس هي بالتأكيد أفضل من يجيب على ذلك".

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