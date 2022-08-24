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ريكاردو سيترك فريق مكلارين بحلول نهاية موسم 2022 

لن يواصل دانيال ريكاردو مع فريقه مكلارين للموسم المقبل في الفورمولا واحد حيث توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء العقد مبكراً.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ريكاردو سيترك فريق مكلارين بحلول نهاية موسم 2022 

ينتهي عقد ريكاردو مع مكلارين بنهاية موسم 2023 المقبل، لكن يبدو أن الطرفين قد اتفقا على إنهاء هذه الشراكة قبل ذلك بعام كامل.

ولم تعلن مكلارين بعد السائق الذي سيكون بديلاً عن الأسترالي، لكن التكهنات تشير بشكل كبير إلى أوسكار بياستري سائق الفورمولا 2 وناشئ ألبين.

انتقل ريكاردو إلى مكلارين قادماً من صفوف رينو (ألبين حالياً)، مع توقعات بأداء مرتفع للغاية وعقد لثلاثة مواسم.

لكن موسمه الأول في 2021 لم يكن على قدر التطلعات، بالرغم من تحقيقه فوز الفريق الوحيد في مونزا الموسم الماضي.

ومع بدء حقبة القوانين التقنية الجديدة في 2021، بدا أن سيارة مكلارين تعاني من المشاكل وهذا انعكس بشكل كبير على ريكاردو أكثر من زميله لاندو نوريس.

حيث نجح نوريس في التفوق على ريكاردو خلال أغلب جولات النصف الأول للموسم، وبدا أن الأسترالي يعاني بشكل كبير لمجاراة زميله الشاب.

وسجل نوريس 76 نقطة حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك منصة تتويج خلال جولة إيميليا-رومانيا، بينما لا يمتلك ريكاردو سوى 19 نقطة فقط.

وأفضل مراكزه يعود إلى سباق موطنه في ملبورن، حيث حقق المركز السادس.

وتتأخر مكلارين حالياً بأربع نقاط عن ألبين ضمن المعركة على المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، مع الإشارة إلى أنّ كلّ مركز يعادل بضعة ملايين من الدولارات لقاء الجوائز المالية التي توزّع على الفرق نهاية الموسم.

لاندو نوريس، مكلارين ودانيال ريكاردو، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين ودانيال ريكاردو، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من عدم الإعلان عن هوية السائق البديل، لكن يبدو أن مكلارين واثقة من خططها فيما يتعلق بالناشئ بياستري.

حيث قال زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين: "من الواضح أننا واثقون جداً من مستقبلنا، لهذا السبب سنعلن خططنا في موعدها المقرر".

وأكمل: "نريد مواصلة السباقات مع الحفاظ على توازن الفريق، لهذا كان من الضروري الإعلان عن ذلك اليوم".

وأضاف: "العلاقة مع دانيال كانت وديّة وجيدة جداً، من الواضح أننا محبطون لإنهائها بهذه الطريقة، لكننا نتذكر لحظات جميلة مثل مونزا (فوز ريكاردو في إيطاليا خلال موسم 2021) والتي كانت اللحظة الأكثر حماسة بالنسبة لي شخصياً طوال فترة تواجدي مع مكلارين، خاصة مع تواجدي على المنصة إلى جانب دانيال ولاندو".

وتابع: "لذا نعم، نحن محبطون من هذه النتيجة، ولكننا متحمسون لتوازن الفريق هذا الموسم وكذلك الحال مع دانيال، وسنعلن عن خططنا حيال المستقبل في الوقت المناسب".

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من جهته، أشار أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين إلى أنه من المبكر الكلام حول مخاطر ضمّ سائق ناشئ مثل بياستري مقابل التخلي عن سائق ذي خبرة مثل ريكاردو.

فقال: "بصراحة، ليس لدي رغبة بخوض المقارنات حالياً. اليوم الكلام حول دانيال".

واختتم: "نريد المضي قدماً. دانيال كذلك يريد المضي قدماً تزامناً مع الإعلان اليوم. فيما يتعلق بالمستقبل ذلك أمر سنتكلم عنه لاحقاً".

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