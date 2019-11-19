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ريكاردو غير منزعج من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل

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ريكاردو غير منزعج من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل
19-11-2019

أصرّ سائق رينو دانيال ريكاردو على أنّه سعيد للغاية وليس منزعجًا من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل، حيث أحرز زميله السابق ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في مسيرته على حلبة إنترلاغوس.

باتت المكاسب التي حققتها هوندا على وحدة طاقتها واضحة في البرازيل خلال التصفيات، حيث ساهمت وتيرة ريد بُل القوية على المقاطع المستقيمة وخلال المنعطفات في حجز فيرشتابن للخانة الأولى على شبكة الانطلاق.

وبينما أثار قرار ريكاردو بالرحيل عن صفوف ريد بُل نهاية العام الماضي الكثير من التساؤلات طوال العام حيال ما إذا شعر الأسترالي بالندم على تلك الخطوة، إلّا أنّ سائق رينو الحالي قال بأنّه سعيد في الواقع بالعمل الجيّد الذي يقوم به فريقه السابق.

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما تفاجأ بأداء هوندا في البرازيل، قال ريكاردو: "نعم، لقد أثار أداؤهم إعجابي".

وأضاف: "لقد شاهدت لفّة ماكس قبل خمس دقائق على الأرجح، إذ كانت لفّة رائعة بكلّ تأكيد. لقد جاورت ماكس لثلاث سنوات، لذا أعلم بأنّه قادر على وضع السيارة على قطب الانطلاق الأوّل، لكنّني أعتقد بأن تملك تلك الوتيرة - أعني إنّها حلبة معتمدة على الارتكازية ولكنّها متطلّبة للطاقة كذلك - لهو أمر مثير للإعجاب".

وتابع: "لذا أعتقد بأنّهم وجدوا أمرًا ما بكلّ تأكيد. أرفع لهم القبعة على ذلك. أنا سعيد لهم في الواقع، أعلم أنّ البعض قد يفكّر «حسنًا، إنّه منزعج على الأرجح بأنّ ريد بُل متواجدة على خانة الانطلاق الأولى». لكنّني أعتقد بأنّ ذلك أمر رائع إذ أرغب برؤية مزيد من الفرق تنافس على ذلك".

وأكمل: "السباقات القليلة الماضية كانت المنافسة بين مرسيدس وفيراري فقط على قطب الانطلاق الأوّل، لذا فإنّ وجود ريد بُل ضمن هذه المعركة يُعدّ أمرًا جيّدًا. من الواضح الآن أنّ وظيفتنا يجب أن تتمثّل في التقدّم إلى تلك المجموعة، لكنّني سعيد بأنّ المنافسة باتت ثلاثية الآن".

مع ذلك، يرى ريكاردو أنّ العامل الذي يخدم ريد بُل هو ارتفاع الحلبة عن سطح البحر، حيث تُعدّ إنترلاغوس من بين ثلاث حلبات على روزنامة البطولة ترتفع عن مستوى سطح البحر.

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"ريد بُل باتت معروفة بذلك، إذ أعتقد بأنّهم يظهرون بأداء أفضل على الحلبات المرتفعة عن سطح البحر بسبب امتلاكهم حزمة انسيابية جيّدة. انظروا إلى أدائهم في المكسيك، كما كانوا جيّدين للغاية هنا خلال الأعوام القليلة الماضية. وفي النمسا كذلك" قال الأسترالي.

واختتم: "حققت هوندا تقدمًا بكلّ تأكيد، لكن يبدو بأنّ السيارة تعمل على نحوٍ أفضل. إذ وفي حين يخسر الآخرون أكثر مع هذه الظروف، يكون بوسع ريد بُل الحفاظ على بعض الارتكازية. سأهاتف أدريان (نيوي) هذه الليلة".

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