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ريكاردو: من المبكّر للغاية المقارنة بين نوريس وفيرشتابن

قال الأسترالي دانيال ريكاردو أنّ زميله في مكلارين لاندو نوريس يُظهر سمات سرعة طبيعيّة مماثلة لتلك الخاصة بماكس فيرشتابن، بالرغم من أنّه يعتقد بأنّه من المبكّر للغاية إجراء مقارنات مباشرة.

ريكاردو: من المبكّر للغاية المقارنة بين نوريس وفيرشتابن

تنافس الأسترالي مع فيرشتابن ونوريس في ذات السيارات، وذلك بعد أن تسابق مع الهولندي في صفوف ريد بُل بين 2016 و2018.

وبالرغم من أنّه يعتقد بأنّه من المبكّر للغاية تقييم نوريس في مواجهة فيرشتابن، فإنّه أشار إلى أنّ هناك تشابهات واضحة بينهما على الحلبة على الأقلّ.

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وقال حيال ذلك ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أجل، أعتقد بأنّ شخصيّتيهما مختلفتان للغاية".

وأضاف: "لكن لنقل أنّه بالنسبة للمهارات على المسار فبوسعكم رؤية وجود السرعة حاضرة. أراها مع لاندو هذا العام".

وأكمل: "ربّما لا يزال الوقت مبكّرًا لمقارنته مع ماكس، لكن بالتأكيد فهو جيّدٌ جدًا. جيّدٌ جدًا".

وواجه ريكاردو أوقاتًا صعبة للتأقلم مع سيارة مكلارين على عكس نوريس.

لكنّه قال أنّ اللحظات السابقة من مسيرته – مثل قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه في مواجهة فيرشتابن في جائزة المكسيك الكبرى 2018 – أكّدت له أنّه يملك ما يتطلّبه الأمر لمنافسة وهزيمة الأفضل في البطولة.

وبحديثه عن تلك اللحظة الشهيرة، التي حرم فيها فيرشتابن من فرصة أن يُصبح أصغر سائق يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تاريخ الفورمولا واحد، قال ريكاردو أنّ تلك مثّلت علامة مهمّة لإيمانه بنفسه.

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كما أنّها كانت لحظة استثنائية أكثر كونه علم أنّ مدراء ريد بُل انزعجوا قليلًا لحرمانه فيرشتابن من إنجاز تاريخي.

وقال الأسترالي: "كنت أعي بعض الأشياء، لكنّني حاولت عدم الاهتمام لها كثيرًا. لأنّني لست شخصًا يفكّر بشكل سلبي".

وأضاف: "عليّ التركيز على القيادة فحسب. لكن بالتأكيد علمت أنّه لو حقّق ماكس قطب الانطلاق الأوّل نهاية ذلك الأسبوع فسيُصبح أصغر سائقٍ يفعل ذلك، لذا سيكون ذلك رقمًا قياسيًا له ولريد بُل".

وأكمل: "بالتأكيد ذلك رائعٌ للعلامة، والفريق والإعلانات التي توفّر المداخيل. أتفهّم جانب العمل، ولهذا السبب اخترت عدم الغضب".

وأردف: "قلت: حسنًا، هذا عمل. وأعلم أنّ هذه رياضة، لكنّها عملٌ في ذات الوقت. كنت سعيدًا جدًا بما حقّقته، لأنّ ماكس تفوّق عليّ في التصفيات بقرابة ثانية في العام الأسبق على ذات الحلبة. كانت عطلة نهاية أسبوع غريبة حقًا. كان الأسرع في جميع الحصص طوال عطلة نهاية الأسبوع في 2018، ومن ثمّ كنت هناك في القسم الثالث...".

واختتم بالقول: "لهذا السبب كنت فخورًا أنّ بوسعي فعل ذلك. ومن الواضح أنّ ماكس كان يقود بشكلٍ جيّدٍ جدًا. أكّد لي ذلك إيماني بنفسي".

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